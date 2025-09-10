Το Ισραήλ πραγματοποίησε νέες αεροπορικές επιδρομές στην Υεμένη, χτυπώντας ξανά τους αντάρτες Χούθι, οι οποίοι υποστηρίζουν τη Χαμάς στη Γάζα.

Το χτύπημα έγινε στη Σαναά και στόχος φέρεται να ήταν το υπουργείο Άμυνας των Χούθι.

Δείτε βίντεο:

Εννέα άνθρωποι σκοτώθηκαν και 118 τραυματίστηκα από την ισραηλινή επιδρομή, σύμφωνα με τους σιίτες αντάρτες.

Μεταξύ των στόχων των επιδρομών ήταν το κτίριο που στεγάζει τα μέσα ενημέρωσης των Χούθι.

«Μάρτυρες, τραυματίες και πολλά σπίτια υπέστησαν ζημιές από την ισραηλινή επίθεση στο Αρχηγείο Ηθικής Καθοδήγησης», μετέδωσε το τηλεοπτικό δίκτυο Al-Masirah.