Το Ισραήλ πραγματοποίησε νέες αεροπορικές επιδρομές στην Υεμένη, χτυπώντας ξανά τους αντάρτες Χούθι, οι οποίοι υποστηρίζουν τη Χαμάς στη Γάζα.

Το χτύπημα έγινε στη Σαναά και στόχος φέρεται να ήταν το υπουργείο Άμυνας των Χούθι.

Δείτε βίντεο:

The Israeli Air Force bombed the offices of the Houthi-run Finance and Information Ministry in Sanaa, the Defense Ministry, fuel depots and missile launchers. pic.twitter.com/VLoQ9i6hWH — Ph.Gritti (@Philipp27960841) September 10, 2025

Εννέα άνθρωποι σκοτώθηκαν και 118 τραυματίστηκα από την ισραηλινή επιδρομή, σύμφωνα με τους σιίτες αντάρτες.

Μεταξύ των στόχων των επιδρομών ήταν το κτίριο που στεγάζει τα μέσα ενημέρωσης των Χούθι.

«Μάρτυρες, τραυματίες και πολλά σπίτια υπέστησαν ζημιές από την ισραηλινή επίθεση στο Αρχηγείο Ηθικής Καθοδήγησης», μετέδωσε το τηλεοπτικό δίκτυο Al-Masirah.