Συγκλονισμένη είναι η κοινότητα στο Σαρλότ της Βόρειας Καρολίνας στις ΗΠΑ μετά τη στυγερή δολοφονία της 23χρονης Ιρίνα Ζαρούτσκα, πρόσφυγα από την Ουκρανία, η οποία μαχαιρώθηκε μέχρι θανάτου μέσα σε συρμό του τρένου από τον 34χρονο άστεγο Ντεκάρλος Μπράουν. Η οικογένειά της, που δεν μπορεί να πιστέψει την τραγωδία, ζητά δικαιοσύνη αλλά και ουσιαστικές αλλαγές, καταγγέλλοντας «συστημικές αποτυχίες» που άφησαν τον δράστη ελεύθερο παρά το βεβαρημένο παρελθόν του, όπως αναφέρει η nypost.

Η νεαρή γυναίκα είχε εγκαταλείψει την πατρίδα της λόγω του πολέμου, αναζητώντας ασφάλεια και μια νέα αρχή στις Ηνωμένες Πολιτείες. «Η Ιρίνα ήρθε εδώ για να βρει ειρήνη και προστασία. Αντί για αυτό, της στέρησαν τη ζωή με τον πιο φρικτό τρόπο», δήλωσε εκπρόσωπος της οικογένειας. «Δεν υπάρχουν λόγια για να περιγράψουν τον πόνο μας. Καμία οικογένεια δεν πρέπει να περάσει κάτι τέτοιο».

Σύμφωνα με το βίντεο-ντοκουμέντο, ο Μπράουν καθόταν για αρκετά λεπτά πίσω από το θύμα, προτού ξαφνικά βγάλει ένα μαχαίρι και της καταφέρει πολλαπλά χτυπήματα, χωρίς καμία αφορμή. Ο ίδιος είχε συλληφθεί τουλάχιστον 14 φορές στο παρελθόν, ενώ ήταν γνωστό ότι έπασχε από σχιζοφρένεια. Παρ’ όλα αυτά, μόλις τον Ιανουάριο είχε αφεθεί ελεύθερος με χαλαρούς περιοριστικούς όρους μετά από απόφαση δικαστικού λειτουργού.

«Αν το σύστημα λειτουργούσε σωστά, η Ιρίνα ίσως να ήταν ακόμη ζωντανή», τόνισε ο αδελφός του δράστη, Τζερεμάια, μιλώντας σε αμερικανικά ΜΜΕ. Αν και αναγνώρισε ότι ο αδελφός του χρειάζεται ψυχιατρική βοήθεια, υπογράμμισε ότι πρέπει να υπάρξουν και συνέπειες: «Δεν μπορεί να ξανασυμβεί. Υπάρχουν θύματα και υπάρχουν ευθύνες».

Iryna Zarutska's family speaks out after Ukrainian refugee slaughtered on train: 'No family should have to go through this' — New York Post

«Πρόκειται για μια συστημική αποτυχία που μπορεί να κοστίσει ξανά ζωές»

Η οικογένεια της Ζαρούτσκα καταγγέλλει ότι η τραγωδία αυτή είναι ενδεικτική μιας ευρύτερης κρίσης δημόσιας ασφάλειας, που οφείλεται τόσο στην ανεπάρκεια της Δικαιοσύνης όσο και στην έλλειψη μέριμνας για άτομα με ψυχιατρικά προβλήματα που παραμένουν επικίνδυνα. «Δεν πρόκειται μόνο για τη δική μας απώλεια. Πρόκειται για μια συστημική αποτυχία που μπορεί να κοστίσει ξανά ζωές», αναφέρουν στη δήλωσή τους.

Την ίδια ώρα, καλούν το κοινό και τα μέσα ενημέρωσης να σεβαστούν τη μνήμη της Ιρίνα, ζητώντας να μη διαμοιράζεται το σκληρό βίντεο της δολοφονίας.

Ο Μπράουν βρίσκεται πλέον αντιμέτωπος και με ομοσπονδιακές διώξεις, καθώς το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ του άσκησε κατηγορίες για «πράξη που προκάλεσε θάνατο σε μέσο μαζικής μεταφοράς». Εάν κριθεί ένοχος, οι ποινές που αντιμετωπίζει είναι ιδιαίτερα βαριές.

Η υπόθεση της Ιρίνα έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία στους κατοίκους του Σαρλότ, που εκφράζουν φόβους για την ασφάλεια στα μέσα μαζικής μεταφοράς και οργή για το πώς ένας κατ’ εξακολούθηση παραβάτης μπόρεσε να κυκλοφορεί ελεύθερος. Για την οικογένεια, όμως, το μόνο που μετράει είναι η δικαίωση της μνήμης της: «Το χρωστάμε στην Ιρίνα, το χρωστάμε σε κάθε αθώο άνθρωπο που ζητά ένα ασφαλές μέλλον».