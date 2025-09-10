Ο Στόλος για τη Γάζα ανακοίνωσε ότι δεύτερο πλοίο του, το Alma, υπό βρετανική σημαία, δέχτηκε επίθεση ενώ βρισκόταν αγκυροβολημένο στα χωρικά ύδατα της Τυνησίας, χωρίς να υπάρξουν θύματα. Σύμφωνα με τον Στόλο, η επίθεση πιθανότατα έγινε με μη επανδρωμένο εναέριο όχημα, μετά από παρόμοιο περιστατικό που είχε σημειωθεί την προηγούμενη νύχτα.

Σύμφωνα με ανακοίνωση που δημοσιοποίησε ο «Παγκόσμιος Στόλος Ανθεκτικότητας» (Global Sumud Flotilla, GSF) μέσω Instagram, το σκάφος υπέστη ζημιές στο κατάστρωμα λόγω φωτιάς, όμως το πλήρωμα και οι επιβαίνοντες είναι σώοι.

NEW — Footage of the reported drone attack of the "Alma" ship on the Sumud Gaza aid flotilla.



The boat was sailing under the British flag. Fire damage seen in this video.



Comes after the "Family" was attacked yesterday in Tunisian waters.



Fire since extinguished. Crew safe. pic.twitter.com/SANljqf1qn — Prem Thakker (@prem_thakker) September 9, 2025

«Δεύτερη νύχτα, δεύτερη επίθεση drone», συνόψισε μιλώντας στο Γαλλικό Πρακτορείο η Μέλανι Σβάιτσερ, συντονίστρια της πρωτοβουλίας.

Ο Στόλος για τη Γάζα βλέπει στις ενέργειες αυτές «ενορχηστρωμένη προσπάθεια» να εμποδιστεί η «αποστολή μας», αλλά διαβεβαιώνει πως «συνεχίζεται».

Πηγή: ΑΠΕ