Ο «Παγκόσμιος Στόλος Ανθεκτικότητας» (Global Sumud Flotilla, GSF) γνωστοποίησε σήμερα μέσω Instagram ότι ένα από τα πλοία του, που φέρει πορτογαλική σημαία και στο οποίο βρίσκονταν μέλη της συντονιστικής του επιτροπής, φέρεται να δέχθηκε πλήγμα από μη επανδρωμένο αεροσκάφος. Όπως διευκρινίστηκε, τόσο το πλήρωμα όσο και οι επιβάτες είναι καλά στην υγεία τους.

Η διεθνής αυτή αποστολή, που έχει στόχο να αμφισβητήσει τον αποκλεισμό της Γάζας και να μεταφέρει ανθρωπιστική βοήθεια με πολιτικά σκάφη, παραμένει αγκυροβολημένη στο λιμάνι Σίντι Μπου Σαΐντ της Τυνησίας.

⚠️ The Global Sumud Flotilla’s flagship vessel Family has been struck by a drone in the port of Tunis.



Journalist @YusufOmarSA , livestreaming on Instagram, reported that an Israeli drone swooped down on “The Family” the flotilla’s lead boat and dropped an explosive, sparking a… pic.twitter.com/IEl699NGFm — SHADI (@shadi_qh) September 8, 2025