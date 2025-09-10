Αναστάτωση επικράτησε το βράδυ της Τρίτης σε κεντρικό εστιατόριο της Ουάσινγκτον, όταν ακτιβίστριες παρενέβησαν απροειδοποίητα την ώρα που ο Ντόναλντ Τραμπ δειπνούσε, φωνάζοντας συνθήματα εναντίον του.

Ο Αμερικανός πρόεδρος είχε καθίσει στο τραπέζι μαζί με κορυφαία στελέχη της κυβέρνησής του – τον υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, τον υπουργό Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ και τον αντιπρόεδρο Τζέι Ντι Βανς – όταν η ομάδα εισέβαλε στον χώρο προκαλώντας αναστάτωση τόσο στους παρευρισκομένους όσο και στις δυνάμεις ασφαλείας.

Trump booed as he enters Joe’s Seafood a block from the White House. pic.twitter.com/oGVWj0pPmp — Jessica Sidman (@jsidman) September 9, 2025

Βίντεο που αναρτήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν τις αποδοκιμασίες και τα γιουχαΐσματα προς τον Ντόναλντ Τραμπ, όταν κατέβηκε από τη λιμουζίνα του.

🇺🇸🇵🇸 Protesters are shouting "Free DC, Free Palestine. Trump is the Hitler of our time" in a restaurant in Washington, DC. pic.twitter.com/nD95lX0Ad4 — dks pros (@dkspros) September 10, 2025

Η υποδοχή αυτή ήταν μάλλον ήπια σε σύγκριση με όσα ακολούθησαν στο εσωτερικό του εστιατορίου, όπου μέλη φεμινιστικής ακτιβιστικής οργάνωσης τον πλησίασαν από κοντά, καταγράφοντας σε βίντεο την παρέμβασή τους με το σύνθημα: «Ελευθερία στην Ουάσινγκτον! Ελευθερία στην Παλαιστίνη! Ο Τραμπ είναι ο Χίτλερ της εποχής μας!»

Καθώς ο Τραμπ κάλεσε τους πράκτορες της Μυστικής Υπηρεσίας να απομακρύνουν τις γυναίκες από το τραπέζι του, κουνώντας το χέρι του και λέγοντας: «Πάμε, πάμε!», μία από αυτές του φώναξε: «Τι θέλεις να είναι η υστεροφημία σου;»

Άλλες ακτιβίστριες φώναζαν: «Τρομοκρατεί κοινότητες στην Ουάσινγκτον! Τρομοκρατεί τη Γάζα! Κοινότητες σε όλο τον κόσμο, από το Πουέρτο Ρίκο μέχρι τις Φιλιππίνες!»,

Σύμφωνα με δημοσιογράφο του Λευκού Οίκου που βρισκόταν έξω από το εστιατόριο, οι γυναίκες βγήκαν από τον χώρο συνεχίζοντας τα ίδια συνθήματα: «Ελευθερία στην Ουάσινγκτον! Ελευθερία στην Παλαιστίνη! Ο Τραμπ είναι ο Χίτλερ της εποχής μας!», και οδηγήθηκαν από την αστυνομία στην απέναντι πλευρά του δρόμου.