Η Αιθιοπία πρόκειται να εγκαινιάσει επισήμως σήμερα το Μεγάλο Φράγμα της Αναγέννησης (GERD) στο Νείλο, πηγή εντάσεων με την Αίγυπτο εδώ και περισσότερο από μία δεκαετία.

Το κολοσσιαίο αυτό φράγμα, το οποίο παρουσιάζεται ως το μεγαλύτερο υδροηλεκτρικό έργο της Αφρικής, είναι ένα από τα σπάνια θέματα για τα οποία υπάρχει ομοφωνία σ’ αυτή τη χώρα του Αφρικανικού Κέρατος που σπαράσσεται από ένοπλες συγκρούσεις, οι οποίες συνεχίζονται στις δύο περιφέρειες της χώρας με το μεγαλύτερο πληθυσμό, τις Αμχάρα και Ορόμια.

Όμως το έργο επικρίνεται απερίφραστα κυρίως από το Κάιρο το οποίο, φοβούμενο πως θα στερέψει η κύρια πηγή προμήθειας ύδατος που διαθέτει, υπογραμμίζει πως αποτελεί μια «υπαρξιακή απειλή».

Η Αίγυπτος, μια χώρα περίπου 110 εκατομμυρίων κατοίκων, εξαρτάται από το Νείλο για το 97% των αναγκών της σε νερό, κυρίως για τη γεωργία.

Ο πρόεδρος Αμπντέλ Φατάχ αλ Σίσι υποσχέθηκε πως η Αίγυπτος θα λάβει όλα τα μέτρα που προβλέπονται από το διεθνές δίκαιο για να υπερσπισθεί την ασφάλεια των υδάτινων αποθεμάτων της.

«Όποιος πιστεύει πως η Αίγυπτος θα κλείσει τα μάτια στα δικαιώματά της σε ό,τι αφορά το νερό, απατάται», δήλωσε τον περασμένο μήνα ο Σίσι σε δημοσιογράφους.

Η Αίγυπτος έχει πρόσφατα προσεγγίσει δύο άλλες χώρες που συνορεύουν με την Αιθιοπία: την Ερυθραία, που διατηρεί σήμερα τεταμένες σχέσεις με την Αντίς Αμπέμπα, και τη Σομαλία.

Το Σουδάν έχει επίσης εκφράσει την ανησυχία του.

Για την Αιθιοπία, τη δεύτερη χώρα της Αφρικής με το μεγαλύτερο πληθυσμό, όπου περίπου 45% των 130 εκατομμυρίων κατοίκων της δεν έχουν πρόσβαση σε ηλεκτροδότηση, πρόκειται πάντως μάλλον για μια «ενεργειακή επανάσταση», σύμφωνα με τους ειδικούς.

Το μεγάλο αυτό φράγμα θα φθάσει να παράγει 5.000 μεγαβάτ (MW), το διπλάσιο απ’ ό,τι παράγει σήμερα η χώρα.

Ο θεμέλιος λίθος του GERC, ενός τεράστιου έργου με πλάτος 1,8 χιλιόμετρο, ύψος 145 μέτρα και συνολική χωρητικότητα 74 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα νερού, τοποθετήθηκε τον Απρίλιο του 2011.

Το φράγμα θα επιτρέψει επίσης στην Αντίς Αμπέμπα να δημιουργήσει σημαντικά έσοδα χάρη στο ηλεκτρικό που θα πουλάει στους γείτονές της. Ο πρωθυπουργός Αμπίι υπολόγισε την περασμένη εβδομάδα πως από το GERD θα εισπράττεται 1 δισεκατομμύριο δολάρια ετησίως, για ένα συνολικό κόστος που υπολογίζεται σε 4 δισεκατομμύρια δολάρια.

