Ένα φιλόδοξο σχέδιο εκπόνησε η Κίνα για το διάστημα, καθώς στοχεύει να στείλει ένα διαστημόπλοιο να συγκρουστεί με αστεροειδή κοντά στη Γη, ώστε να αλλάξει την πορεία του για πέντε εκατοστά.

Το Interesting Engineering έγραψε πως το Πεκίνο πέρα από την εξερεύνηση του διαστήματος, πειραματίζεται και με τη διαστημική άμυνα, στην οποία οι ΗΠΑ διαθέτουν τα πρωτεία και με διαφορά. Έτσι, σκοπεύει να εκτρέψει την πορεία ενός διαστημικού αντικειμένου και αν τα καταφέρει, θα γίνει η δεύτερη χώρα στον κόσμο μετά τις ΗΠΑ που επιτυγχάνει.

Ο Wu Weiren, επικεφαλής σχεδιαστής του εθνικού κινεζικού προγράμματος εξερεύνησης της Σελήνης και μέλος της Κινεζικής Ακαδημίας Μηχανικής, ανακοίνωσε το σχέδιο κατά τη διάρκεια του τρίτου διεθνούς συνεδρίου για την εξερεύνηση του βαθύ διαστήματος (Tiandu) στο Hefei της επαρχίας Anhui.

Σύμφωνα με τον Weiren, θα σταλούν δύο διαστημόπλοια στο διάστημα, με το ένα να συγκρούεται με τον αστεροειδή και το άλλο να παρατηρεί, καταγράφοντας τις λεπτομέρειες.

Πιο αναλυτικά, το διαστημικό όχημα σε ρόλο παρατηρητή θα προσεγγίσει τον αστεροειδή, συλλέγοντας δεδομένα. Στη συνέχεια, το δεύτερο διαστημόπλοιο θα εκτοξευτεί και με μεγάλη ταχύτητα θα προσεγγίσει το διαστημικό βράχο, με στόχο να συγκρουστεί μαζί του. Η εκτροπή της πορείας του αστεροειδή υπολογίζεται στα 2 με 5 εκατοστά, αριθμός που φαίνεται αδιάφορος, αλλά στην πραγματικότητα δεν είναι.

Ο επιστήμονας περιέγραψε επίσης το όραμα της Κίνας για ένα ολοκληρωμένο σύστημα πλανητικής άμυνας που θα συνδυάζει την έγκαιρη προειδοποίηση, την αντίδραση σε τροχιά και τη συνολική ετοιμότητα για πιθανές απειλές από αστεροειδείς. Ο Wu τόνισε επίσης ότι το Πεκίνο είναι ανοιχτό στη διεθνή συνεργασία, συμπεριλαμβανομένης της ανταλλαγής δεδομένων, με στόχο την οικοδόμηση ενός κοινού παγκόσμιου πλαισίου άμυνας.

Οι αστεροειδείς, που συχνά περιγράφονται ως απολιθώματα του πρώιμου σχηματισμού και της εξέλιξης του ηλιακού συστήματος, είναι πλούσιοι σε πολύτιμα μέταλλα, όπως ο σίδηρος, το νικέλιο και τα στοιχεία της ομάδας του λευκόχρυσου. Ωστόσο, οι γήινοι αστεροειδείς θεωρούνται επίσης ευρέως ως μία από τις σημαντικότερες υπαρξιακές απειλές που αντιμετωπίζει η ανθρωπότητα.

Οι εξελίξεις στην τεχνολογία παρατήρησης έχουν οδηγήσει στην ανακάλυψη ολοένα και περισσότερων αστεροειδών, με τη NASA να αναφέρει ότι μέχρι τον Ιούνιο του 2021 οι επιστήμονες είχαν εντοπίσει 26.115 αστεροειδείς κοντά στη Γη και 2.185 που είχαν ταξινομηθεί ως δυνητικά επικίνδυνοι.