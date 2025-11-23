Σε φυλάκιση τριών ετών με τριετή αναστολή, καταδικάστηκε ο γνωστός τηλεπαρουσιαστής Στάθης Παναγιωτόπουλος, ο οποίος δικάστηκε από Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Θεσσαλονίκης για δημοσιοποίηση, μέσω διαδικτύου, υλικού με προσωπικές στιγμές πρώην ερωτικής του συντρόφου.

Ο 61 ετών, σήμερα, κατηγορούμενος αντιμετώπιζε την κατηγορία της χρήσης και μετάδοσης σε τρίτα, μη δικαιούμενα πρόσωπα, αρχείων δεδομένων προσωπικού χαρακτή

Ο δικηγόρος του, Γιώργος Δάκουρας, μιλώντας στην εκπομπή «Καλύτερα δε γίνεται» υποστήριξε ότι «όλη η παρεκκλίνουσα συμπεριφορά οφείλεται σε ψυχιατρικά αίτια. Σε όλες τις περιπτώσεις έχει γίνει επεξεργασία ώστε να μην υπάρχει δυνατότητα ταυτοποίησης των προσώπων που συμμετέχουν στα βίντεο».

Αντίθετα, η δικηγόρος της πρώτης καταγγέλλουσας, Σταυρούλα Πρίλη, τόνισε: «Ο κατηγορούμενος παραδέχθηκε την πράξη του, όμως τότε δεν υπήρχαν ψυχιατρικά προβλήματα. Υποτιμά τη νοημοσύνη μας και προστατεύεται πολύ καλά, χωρίς να αναλαμβάνει τις συνέπειες των πράξεών του. Τα προσωπικά δεδομένα δεν μπορούν να κοινοποιούνται από κανέναν».

Η ίδια η καταγγέλουσα, δήλωσε στην εκπομπή «Καλύτερα δε γίνεται»: «Νιώθω μεγάλη απογοήτευση. Πρέπει να μπει ξεκάθαρο νομικό πλαίσιο για τα αδικήματα που αφορούν την κοινοποίηση προσωπικών στιγμών στο διαδίκτυο. Το να ανεβάζεις βίντεο προσωπικών στιγμών κάποιου, εκθέτοντάς τον σε εκατομμύρια χρήστες, και αυτά να μένουν για πάντα στο διαδίκτυο, είναι τρομακτικό. Για 12 χρόνια ο κατηγορούμενος διατηρούσε προφίλ και σελίδες πορνογραφικού περιεχομένου με εικόνες από μένα και άλλες γυναίκες. Του ζητούσα για δύο χρόνια να διαγράψει το υλικό, χωρίς αποτέλεσμα, μέχρι που η υπόθεση ήρθε στη δημοσιότητα».

Υπενθυμίζεται ότι ο 61χρονος κατηγορούμενος αντιμετώπιζε κατηγορία για χρήση και διάδοση αρχείων προσωπικού χαρακτήρα που αφορούν τη σεξουαλική ζωή άλλου προσώπου, με σκοπό τη βλάβη, κατ’ εξακολούθηση. Η πράξη, που κανονικά διώκεται σε βαθμό κακουργήματος, μετατράπηκε σε πλημμέλημα από τους δικαστές, κρίνοντας ότι δεν τελέστηκε με σκοπό την πρόκληση βλάβης.

Η δίκη διεξήχθη κεκλεισμένων των θυρών, με βασική μάρτυρα την παθούσα, ενώ ο γνωστός τηλεπαρουσιαστής δεν παρέστη στο ακροατήριο και εκπροσωπήθηκε από πληρεξούσιους δικηγόρους.

Διά των συνηγόρων του, ζήτησε συγγνώμη από την παθούσα, αναγνωρίζοντας την πράξη του, για την οποία φέρεται να είπε ότι δεν είχε σκοπό να προκαλέσει βλάβη στη γυναίκα ή να αποκομίσει περιουσιακό όφελος. Το δικαστήριο, εκτός από τη μετατροπή της κατηγορίας στην πλημμεληματική της μορφή, αποφάσισε να του χορηγήσει ελαφρυντικό.

Ο ίδιος είχε τιμωρηθεί τον περασμένο Μάιο με την ίδια ποινή για ανάλογη πράξη σε βάρος άλλης παθούσας, ενώ στα ποινικά δικαστήρια εκκρεμεί μία ακόμη δικογραφία (τρίτη) με το ίδιο αντικείμενο.