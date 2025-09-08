Ο επικεφαλής του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ/IAEA), Ραφαέλ Γκρόσι, δήλωσε σήμερα πως οι συνομιλίες μεταξύ του Οργανισμού και του Ιράν για το πώς θα επαναληφθούν οι επιθεωρήσεις στην Ισλαμική Δημοκρατία έχουν σημειώσει πρόοδο, αλλά ο χρόνος εξαντλείται, προσθέτοντας ότι ελπίζει πως θα ολοκληρωθούν εντός ημερών.

«Έχει σημειωθεί πρόοδος. Ελπίζω ειλικρινά ότι εντός των επόμενων λίγων ημερών θα είναι δυνατόν να υπάρξει επιτυχής ολοκλήρωση των συνομιλιών αυτών», δήλωσε ο Γκρόσι σε διάσκεψη του Συμβουλίου των Κυβερνητών του ΔΟΑΕ, προσθέτοντας: «Υπάρχει ακόμα χρόνος, αλλά όχι πολύς».

Στα τέλη Αυγούστου, η Ε3 ενεργοποίησε στον ΟΗΕ τον μηχανισμό που επιτρέπει την επαναφορά των κυρώσεων σε βάρος της Τεχεράνης, όπως προβλέπεται από τη διεθνή συμφωνία που είχαν υπογράψει τον Ιούλιο του 2015. Έδωσαν στο Ιράν προθεσμία ενός μήνα για να διαπραγματευτεί και να αποφύγει τις κυρώσεις.

Τη συμφωνία του 2015 είχαν υπογράψει επίσης η Κίνα, η Ρωσία και οι ΗΠΑ, που αποχώρησαν από αυτήν το 2018, κατά την πρώτη θητεία του Ντόναλντ Τραμπ, επαναφέροντας δικές τους κυρώσεις.

Στη συνέχεια, η Τεχεράνη δεν τήρησε κάποιες από τις δεσμεύσεις της, κυρίως σε ό,τι αφορά τον εμπλουτισμό ουρανίου.

Ο υπουργός Εξωτερικών της χώρας, Αμπάς Αραγτσί, σε άρθρο του που δημοσιεύτηκε στη βρετανική εφημερίδα Guardian, υποστηρίζει πως το Ιράν είναι έτοιμο να δεχτεί ελέγχους στο πυρηνικό πρόγραμμά του και περιορισμούς στον εμπλουτισμό ουρανίου, σε αντάλλαγμα για την άρση των διεθνών κυρώσεων.

Πηγή: ΑΠΕ