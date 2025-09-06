Ένα αντικείμενο, πιθανότατα ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος που ενδεχομένως χρησιμοποιήθηκε για τη μεταφορά λαθραίων, έπεσε σε ένα χωριό στην ανατολική Πολωνία, ανακοίνωσε ένας εκπρόσωπος του υπουργείου Άμυνας.

An unidentified object, likely a drone, crashed near the village of Majdan-Sielec in eastern Poland, according to RMF FM. The object reportedly landed about 500 meters from residential buildings, with security services now on the scene. pic.twitter.com/qmKkNgSMcK — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) September 6, 2025

Σύμφωνα με την πηγή αυτή, το αντικείμενο δεν μοιάζει με δρόνο στρατιωτικού τύπου. Η αστυνομία θα δώσει περισσότερες διευκρινίσεις αργότερα.

Ένας εκπρόσωπος της τοπικής αστυνομίας επιβεβαίωσε πάντως ότι το αντικείμενο έπεσε σε απόσταση περίπου 500 μέτρων από τα σπίτια του χωριού Μαϊντάν-Ζίλετς, στην περιφέρεια του Λούμπλιν. Κανείς δεν τραυματίστηκε.