Ο σέρφερ που σκοτώθηκε από καρχαρία στην Αυστραλία και αφήνει πίσω του τη σύζυγο και την μικρή κόρη του είναι Έλληνας, σύμφωνα με τοπικά ΜΜΕ, προκαλώντας θρήνο στην ελληνική ομογένεια της Αυστραλίας.

Ο Mercury Psillakis (Μερκούρης Ψυλλάκης), 57 ετών, υπέστη «σοβαρά τραύματα στα άκρα» και, σύμφωνα με πληροφορίες, χρειάστηκε να τον τραβήξουν στην ακτή άλλοι σέρφερ στη παραλία Dee Why στο Σίδνεϊ. Ο άτυχος άνδρας δέχθηκε επίθεση από καρχαρία ενώ είχε πάει για σερφ.

Σύμφωνα με τοπικά μέσα, ο κ. Psillakis ζούσε στην περιοχή με τη σύζυγό του Μαρία και ήταν πατέρας μιας μικρής κόρης.

«Όλοι γνωρίζουν την οικογένεια Psillakis», είπε ένας ντόπιος, σύμφωνα με τη Mirror. «Έχουν ζήσει εδώ για πολύ καιρό και είναι πραγματικά μέρος της κοινότητας. Αυτό θα είναι πολύ δύσκολο για πολλούς ανθρώπους».

Μάρτυρες περιέγραψαν μια ομάδα ανθρώπων να κλαίει μέσα στο νερό. Αναφέρεται ότι ένας συγγενής του κ. Psillakis κατέρρευσε στην άμμο σε δάκρυα, ενώ άλλος παρηγορήθηκε από αγαπημένα του πρόσωπα.

Ο Επιθεωρητής της Αστυνομίας Stuart Thomson είπε ότι ο κ. Psillakis υπέστη «καταστροφικά τραύματα», συμπεριλαμβανομένης της απώλειας άκρων.

Ο Mercury Psillakis με τον δίδυμο αδελφό του:

«Οι φίλοι του κατάφεραν να φτάσουν στην παραλία σώοι και λίγο αργότερα το σώμα του βρέθηκε να επιπλέει στα κύματα, ενώ μερικοί άλλοι βγήκαν και το ανέσυραν», είπε ο κ. Thomson. «Οι προσπάθειες να σωθεί η ζωή του ήταν ανεπιτυχείς». Η αστυνομία δήλωσε ότι ο κ. Psillakis ήταν έμπειρος σέρφερ.

«Το γεγονός ότι αύριο είναι Ημέρα του Πατέρα κάνει τα πράγματα ακόμα πιο… τραγικά», είπε. «Η σκέψη μας είναι κοντά τους».

H παραλία Dee Why θα παραμείνει κλειστή μέχρι νεωτέρας. Οι παραλίες μεταξύ Manly και Narrabeen θα παραμείνουν επίσης κλειστές για τουλάχιστον 24 ώρες.