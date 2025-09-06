Ένας άνδρας έχασε τη ζωή του το Σάββατο κοντά στο Dee Why, στις βόρειες παραλίες του Σίδνεϊ, αφού, όπως προκύπτει από τις πρώτες πληροφορίες, δέχτηκε επίθεση από μεγάλο καρχαρία.

Λίγο μετά τις 10 το πρωί, οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης της Νέας Νότιας Ουαλίας κλήθηκαν στην παραλία Long Reef, έπειτα από αναφορές ότι ένας άνδρας είχε υποστεί σοβαρά τραύματα.

Ο άνδρας ανασύρθηκε από τη θάλασσα και μεταφέρθηκε στην ακτή. Ωστόσο, κατέληξε επί τόπου, σύμφωνα με ανακοίνωση της αστυνομίας της Νέας Νότιας Ουαλίας.

#BREAKING Suspected 'large shark' kills man off Sydney beach: Australian police pic.twitter.com/mGCph0gsed — AFP News Agency (@AFP) September 6, 2025

Η παραλία έχει κλείσει, ενώ η αστυνομία θα συνεργαστεί με ειδικούς προκειμένου να προσδιοριστεί το είδος του καρχαρία που ενεπλάκη.

Βρήκαν δύο κομμάτια από σανίδα του σερφ μετά την επίθεση καρχαρία στην Αυστραλία

Η αστυνομία ανέφερε ότι δύο κομμάτια από μια σανίδα του σερφ έχουν περισυλλεγεί και θα εξεταστούν από ειδικούς.

Η ταυτότητα του άνδρα δεν έχει ακόμη επιβεβαιωθεί.

Κάτοικος του Σίδνεϊ, που βρισκόταν στο Dee Why εκείνη την ώρα, είπε στην εφημερίδα Daily Telegraph:

«Καθόμουν στην παραλία πίνοντας καφέ και χτύπησε ο συναγερμός για καρχαρία. Δύο λεπτά αργότερα έφτασαν τέσσερα ασθενοφόρα».

Η επίθεση είναι η δεύτερη από καρχαρία στο Σίδνεϊ τα τελευταία τρία χρόνια.

Το 2022, ένας δύτης σκοτώθηκε από λευκό καρχαρία σε μια «σπάνια και ασυνήθιστη τραγωδία».