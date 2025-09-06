Ο Ντόναλντ Τραμπ, που κωφεύει στις κατηγορίες περί συγκρούσεων συμφερόντων αφότου επέστρεψε στον Λευκό Οίκο, εννοεί να οργανώσει τη σύνοδο των αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων της G20 τον Δεκέμβριο του 2026 σε συγκρότημα που περιλαμβάνει γήπεδο γκολφ, μέρος της οικογενειακής περιουσίας του.

«Δεν θα κερδίσουμε καθόλου χρήματα από αυτό», διαβεβαίωσε ο Αμερικανός πρόεδρος χθες, διαλαλώντας πως η εγκατάσταση, το «Trump National Doral Miami», στη Φλόριντα, είναι «η καλύτερη» για τη σύνοδο.

Επιβεβαίωσε εξάλλου πως δεν θα πάει στην προσεχή σύνοδο κορυφής της G20, που θα γίνει στη Νότια Αφρική τον Νοέμβριο, διευκρινίζοντας πως τις ΗΠΑ θα αντιπροσωπεύσει ο αντιπρόεδρός του Τζέι Ντι Βανς.

Κατά τη διάρκεια της πρώτης του θητείας (2017-2021), είχε πει πως σκόπευε να οργανωθεί σύνοδος της G7 στο Doral, όμως υπαναχώρησε μπροστά σε κύμα αγανάκτησης και κατηγοριών για διαφθορά.

Την επόμενη χρονιά, η σύνοδος θα είναι «αληθινά μεγαλειώδης», διαβεβαίωσε ο 79χρονος μεγιστάνας αντιπροσώπους του Τύπου στο Οβάλ Γραφείο του Λευκού Οίκου, τονίζοντας πως το συγκρότημά του είναι κοντά στο αεροδρόμιο και προσθέτοντας πως «κάθε χώρα θα έχει δικό της κτίριο».

Ακόμη ο κ. Τραμπ δήλωσε πως θα «λάτρευε» να συμμετάσχουν στη σύνοδο της επόμενης χρονιάς ο πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν και ο κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ.

Νότια Αφρική

Η εναλλασσόμενη προεδρία της G20, της ομάδας των είκοσι μεγαλύτερων οικονομιών του κόσμου, ασκείται φέτος από τη Νότια Αφρική.

Ο Ντόναλντ Τραμπ είχε πει στα τέλη Ιουλίου ότι «πιθανόν» δεν επρόκειτο να πάει στη σύνοδο αρχηγών κρατών που θα γίνει το Νοέμβριο στη χώρα, καθώς κατηγορεί την κυβέρνησή της πως έχει αποδυθεί σε διωγμό της λευκής μειονότητας — κάτι που απορρίπτει η άλλη πλευρά.

Οριστικοποίησε την απόφασή του αυτή χθες.

«Θα πάει ο Τζέι Ντι (Βανς)», δήλωσε ο αμερικανός πρόεδρος, «δεν θα πάω εγώ».

Ο Ντόναλντ Τραμπ κατηγορείται από αντιπολιτευόμενους δημοκρατικούς πως εκμεταλλεύεται την ευκαιρία που του έδωσε η επιστροφή του στην εξουσία τον Ιανουάριο για να προωθήσει οικογενειακά οικονομικά συμφέροντά του σε διάφορους τομείς, ιδιαίτερα αυτούς των ακινήτων και των κρυπτονομισμάτων.

Επισήμως, ο αμερικανός πρόεδρος δεν εμπλέκεται πλέον στις οικογενειακές επιχειρηματικές δραστηριότητες: στη θεωρία τουλάχιστον, έχουν αναλάβει να τις διευθύνουν οι γιοι του.

Όμως ο πρώην επιχειρηματίας των ακινήτων, ο οποίος ασκεί τη δεύτερη θητεία του κατά τρόπο αχαλίνωτο, ξεπερνά συχνά τα όρια μεταξύ ιδιωτικού και δημοσίου συμφέροντος, προς μεγάλη δυσαρέσκεια οργανώσεων που αγωνίζονται κατά της διαφθοράς.

Πριν από μερικές εβδομάδες, εκμεταλλεύτηκε ταξίδι του στη Σκωτία για να εγκαινιάσει νέο γήπεδο γκολφ σε συγκρότημα που φέρει το όνομά του.

Ιδιωτικά συμφέροντα

Ο αμερικανός πρόεδρος συνδέεται με διάφορα εγχειρήματα στον τομέα των κρυπτονομισμάτων, που του επέτρεψαν να αυξήσει θεαματικά την προσωπική περιουσία του — πολύ περισσότερο διότι η κυβέρνησή του προωθεί ενεργά τον κλάδο δραστηριότητας αυτόν.

Άλλωστε ο Ντόναλντ Τραμπ, όπως και ο Στιβ Γουίτκοφ, ο ειδικός απεσταλμένος του για τη Ρωσία και τη Μέση Ανατολή, συνδέονται, μέσω των οικογενειών τους, με εταιρεία ειδικευμένη στα κρυπτονομίσματα, τη World Liberty Financial.

Η εταιρεία αυτή, που παρουσιάζεται από τον αμερικανό πρόεδρο ως «τιμητική συνιδρύτρια» ιστοτόπου του, επικρίθηκε έντονα πρόσφατα εξαιτίας τεράστιας συναλλαγής με εταιρεία του Αμπού Ντάμπι.

Όταν επισκέφθηκε το Αμπού Ντάμπι την άνοιξη, στο πλαίσιο μεγάλης περιοδείας του στον Κόλπο, ο Ντόναλντ Τραμπ δέχθηκε αίτημα των αρχών των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων για τεράστια αγορά αμερικανικών ηλεκτρονικών ειδών αιχμής.

Στο ίδιο ταξίδι, αποδέχθηκε αεροσκάφος Boeing που του προσέφερε το Κατάρ, για να γίνει προεδρικό αεροσκάφος, αψηφώντας τις έντονες διαμαρτυρίες από πλευράς δημοκρατικών.

Κατά τη διάρκεια της πρώτης θητείας του, ο Trump Organization, η οικογενειακή εταιρεία συμμετοχών, εφάρμοζε επισήμως μορατόριουμ στις επενδύσεις από κοινού με αλλοδαπούς ιδιώτες επενδυτές.

Τίποτα τέτοιο δεν ανακοινώθηκε φέτος

Σε μακροσκελή έρευνά του, που τιτλοφορήθηκε «Ο Αριθμός» και δημοσιεύτηκε τον Αύγουστο, το περιοδικό The New Yorker αποπειράθηκε να αθροίσει όλα τα κέρδη που επισώρευσε η οικογένεια Τραμπ με τις διάφορες δραστηριότητές της από την έναρξη της δεύτερης θητείας του ρεπουμπλικάνου στον Λευκό Οίκο. Το εβδομαδιαίο έντυπο κατέληξε σε ποσό που ανέρχεται σε κάτι παραπάνω από 3 δισεκατομμύρια δολάρια.

Πηγή: ΑΠΕ