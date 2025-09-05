Ένας τρίτος άνθρωπος συνελήφθη στην υπόθεση της 11χρονης κοπέλας από την Οκλαχόμα που γέννησε στο σπίτι τον προηγούμενο μήνα.

Η 53χρονη Μισέλ Τζάστους συνελήφθη την Παρασκευή στο Μάσκογκι και κατηγορείται για έξι κατηγορίες παραμέλησης ανηλίκου, σύμφωνα με το 2 News Oklahoma. Η σύλληψή της έγινε αφού η ίδια δήλωσε σε συνέντευξή της ότι είναι η γιαγιά του θύματος, ότι είναι η μητέρα της Τσέρι Γουόκερ και πεθερά του άνδρα της, Ντάστιν, οι οποίοι επίσης έχουν συλληφθεί.

Σύμφωνα με το γραφείο του Εισαγγελέα της Επαρχίας Μάσκογκι, το DNA έδειξε ότι ο Ντάστιν είναι ο πατέρας του μωρού σε ποσοστό 99,9%, με αποτέλεσμα να κατηγορηθεί για σεξουαλική κακοποίηση παιδιού κάτω των 12 ετών. Η Τσέρι κατηγορείται για διευκόλυνση σεξουαλικής κακοποίησης παιδιού.

Το ζευγάρι αντιμετωπίζει επίσης έξι κατηγορίες κακουργηματικής παραμέλησης παιδιού, που αφορούν τόσο το 11χρονο θύμα όσο και τα πέντε αδέρφια της, καθώς δεν παρείχαν επαρκή ιατρική φροντίδα και επίβλεψη κατά τη γέννησή της στο σπίτι. Επιπλέον, τα παιδιά βρέθηκαν να ζουν σε «απαράδεκτες συνθήκες», με νομικά έγγραφα να αναφέρουν ότι «βρέθηκαν να ζουν μέσα σε περιττώματα σκύλου και χωρίς ρούχα».

Πριν τα αποτελέσματα του DNA, η γιαγιά επέμενε ότι κανείς στην οικογένεια δεν ήξερε ότι η κοπέλα ήταν έγκυος. Οι γονείς της δήλωσαν επίσης ότι δεν γνώριζαν για την εγκυμοσύνη. Η Τζάστους είχε δηλώσει: «Δεν ξέραμε ότι συνέβαινε κάτι τέτοιο. Κανείς από εμάς. Έχουν κάνει τη θυγατέρα μου και τον γαμπρό μου να φαίνονται τέρατα. Δεν είναι. Αγαπούν αυτά τα παιδιά».

Όσον αφορά τις συνθήκες στο σπίτι, η Μισέλ είπε ότι «έχουμε ζώα και μερικές φορές υπάρχει σκουπίδι στο πάτωμα επειδή τα σκυλιά μπαίνουν μέσα στα σκουπίδια. Καθαρίζεται. Τώρα πιθανώς είναι ακατάστατο επειδή τα ζώα είναι μέσα. Προσπαθούμε να τα αφήνουμε έξω, αλλά προσπαθούμε να κρατάμε καθαρό το χώρο».

Η βοηθός Εισαγγελέα της Επαρχίας Μάσκογκι, Τζάνετ Χάτσον, δήλωσε στο NBC ότι το γραφείο της ενημερώθηκε για την υπόθεση όταν η κοπέλα μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο μετά τη γέννα χωρίς ιατρική επίβλεψη στο σπίτι της οικογένειας στις 16 Αυγούστου. Σύμφωνα με τα δικαστικά έγγραφα, η κοπέλα δεν είχε επισκεφθεί γιατρό πάνω από έναν χρόνο και δεν είχε λάβει προγεννητική φροντίδα.

Η Χάτσον ανέφερε επίσης ότι η κοπέλα φοιτούσε στο σπίτι (home schooling), περιορίζοντας τις ευκαιρίες να γίνει αντιληπτή η κατάστασή της και να υπάρξει παρέμβαση. «Αυτό το παιδί έχει τραυματιστεί», είπε, «πέρασε μια φρικτή περιπέτεια. Κάποιος την έκανε έγκυο και γέννησε στο σπίτι χωρίς ιατρική βοήθεια. Αυτό θα την επηρεάζει για όλη της τη ζωή».

Μετά τα αποτελέσματα του DNA, η Χάτσον χαρακτήρισε την υπόθεση «μία από τις πιο σοβαρές, αν όχι η πιο σοβαρή περίπτωση σεξουαλικής κακοποίησης και παραμέλησης παιδιού που έχω διώξει ποτέ». Οι κατηγορίες εναντίον των δύο κατηγορουμένων επισύρουν ποινή έως και ισόβιας κάθειρξης.

Το ζευγάρι αναμένεται να εμφανιστεί ξανά στο δικαστήριο στις 3 Σεπτεμβρίου.