Ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν υπεβλήθη πρόσφατα σε χειρουργική επέμβαση για την αφαίρεση καρκινικών κυττάρων από το δέρμα του, επιβεβαίωσε εκπρόσωπός του στο NBC News την Πέμπτη.

Το προσωπικό γραφείο του Μπάιντεν δήλωσε ότι αναρρώνει καλά από τη διαδικασία, γνωστή ως χειρουργική Mohs, η οποία χρησιμοποιείται συχνά για τη θεραπεία των πιο κοινών μορφών καρκίνου του δέρματος. Η διαδικασία αφαιρεί στρώματα καρκινικού δέρματος μέχρι να μην παραμείνουν καρκινικά κύτταρα.

Δεν είναι σαφές πότε ακριβώς υποβλήθηκε ο Μπάιντεν στην επέμβαση. Τον τελευταίο μήνα είχε φωτογραφηθεί φεύγοντας από μια εκκλησία στο Greenville, Delaware, με μια μεγάλη, εμφανή τομή στο κεφάλι του.

Ο Μπάιντεν, 82 ετών, είχε υποβληθεί σε επέμβαση για αφαίρεση καρκινικών κυττάρων του δέρματος και κατά τη διάρκεια της προεδρίας του. Το 2023, κατά τη διάρκεια μιας τακτικής ιατρικής εξέτασης, αφαιρέθηκε μια καρκινική βλάβη από το στήθος του, όπως ανέφερε ο γιατρός του, δρ. Κέβιν Ο’Κόνορ, σε σημείωμα εκείνη την εποχή.

Η βιοψία είχε δείξει ότι η βλάβη ήταν βασικοκυτταρικό καρκίνωμα, μία από τις δύο πιο συχνές μορφές καρκίνου του δέρματος, η οποία επίσης αντιμετωπίζεται με χειρουργική Mohs.

Μετά τη διαδικασία του 2023, ο Ο’Κόνορ σημείωσε ότι «όλοι οι καρκινικοί ιστοί αφαιρέθηκαν επιτυχώς» και ότι «δεν απαιτείται περαιτέρω θεραπεία».

Η πρώην Πρώτη Κυρία, Τζιλ Μπάιντεν, επίσης υπεβλήθη το 2023 σε αφαίρεση δύο καρκινικών βλαβών στο δέρμα, μία πάνω από το μάτι και μία στο στήθος της, που επίσης ταυτοποιήθηκαν ως βασικοκυτταρικό καρκίνωμα.

Η υγεία του Μπάιντεν βρέθηκε στο επίκεντρο μετά την απογοητευτική του εμφάνιση σε μια συζήτηση τον Ιούνιο του 2024. Λίγες εβδομάδες αργότερα, ανακοίνωσε ότι αποσύρεται από την εκστρατεία για επανεκλογή.

Τον Μάιο, ο Μπάιντεν αποκάλυψε ότι είχε διαγνωστεί με μια μορφή καρκίνου του προστάτη τόσο επιθετική, που είχε ήδη κάνει μεταστάσεις στα οστά. Το γραφείο του δήλωσε τότε ότι ακολουθούσε διάφορες θεραπευτικές επιλογές για να εξασφαλίσει «αποτελεσματική διαχείριση» της ασθένειας και ότι ο καρκίνος φαίνεται «ευαίσθητος στις ορμόνες», πράγμα που υποδηλώνει πιθανή καλή ανταπόκριση στη θεραπεία.

Ρεπουμπλικάνοι και Δημοκρατικοί υποστήριξαν τον Μπάιντεν όταν αποκάλυψε τη διάγνωση, με ορισμένους να τον χαρακτηρίζουν ανθεκτικό και να του εύχονται ταχεία ανάρρωση.

Λίγο αργότερα, όμως, η υποστήριξη πήρε κομματική κατεύθυνση, με τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ και κάποιους συνεργάτες του να αμφισβητούν εάν ο Μπάιντεν γνώριζε για τον καρκίνο ενώ βρισκόταν στο αξίωμα και εάν η διάγνωση κρύφτηκε από τους συνεργάτες του, συμπεριλαμβανομένου του Ο’Κόνορ.