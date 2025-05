Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έκανε μια σκληρή δήλωση κατά του Τζο Μπάιντεν, όταν ρωτήθηκε για την πρόσφατη διάγνωση καρκίνου του προστάτη του πρώην προέδρου.

Απαντώντας σε ερωτήσεις δημοσιογράφων την Παρασκευή 30 Μαΐου στην μετά την κοινή συνέντευξη τύου με τον Έλον Μασκ, ο Τραμπ ρωτήθηκε για τον “επιθετικό” καρκίνο του Μπάιντεν.

«Ο Μπάιντεν υπήρξε ένα είδος μέτριου ατόμου, κατά τη διάρκεια της ζωής του, δήλωσε αρχικά ο Τραμπ και συνέχισε: «Όχι ένα έξυπνο άτομο, αλλά ένα κάπως φαύλο άτομο, θα το πω. Αν τον λυπάστε, μην λυπάστε τόσο πολύ, γιατί είναι ύπουλος», συνέχισε ο πρόεδρος καταλήγοντας:

«Αυτό που έκανε με τον πολιτικό του αντίπαλο και όλους τους ανθρώπους που πλήγωσε – πλήγωσε πολλούς ανθρώπους, τον Μπάιντεν, οπότε πραγματικά δεν τον λυπάμαι».

Δείτε το χαρακτηριστικό βίντεο

President Trump on Joe Biden: "If you feel sorry for him, don't feel so sorry, because he's vicious… I really don't feel sorry for him." pic.twitter.com/3atMMn4sBl