Ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν διαγνώστηκε με μια «επιθετική μορφή» καρκίνου του προστάτη, η οποία έχει κάνει μετάσταση στα οστά.

Ενώ τόσο ο ίδιος, όσο και η οικογένειά του εξετάζουν τις θεραπευτικές επιλογές, ανέφερε το γραφείο του σε ανακοίνωσή του την Κυριακή.

Σημειώνεται ότι ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ, διαγνώστηκε την Παρασκευή (16/05), αφού παρουσίασε πρώτα συμπτώματα, αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Σύμφωνα με τους New York Times, η διάγνωση έγινε αφού οι γιατροί βρήκαν έναν «μικρό όζο» στον προστάτη του κ. Μπάιντεν που απαιτούσε «περαιτέρω αξιολόγηση».

«Αν και πρόκειται για μια πιο επιθετική μορφή της νόσου, ο καρκίνος φαίνεται να είναι ορμονοευαίσθητος, γεγονός που επιτρέπει την αποτελεσματική αντιμετώπιση», ανέφερε το γραφείο του.

Η θητεία του Μπάιντεν ως προέδρου έληξε στις 20 Ιανουαρίου, όταν ορκίστηκε 47ος πρόεδρος των ΗΠΑ, ο Ντόναλντ Τραμπ.

