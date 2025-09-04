Αξίας σχεδόν 1 εκατομμυρίου δολαρίων ήταν το πολυτελές γιοτ που βυθίστηκε στα ανοιχτά των ακτών της Τουρκίας μόλις 15 λεπτά μετά το παρθενικό του ταξίδι, ενώ οι πανικοβλημένοι επιβάτες και το πλήρωμα πηδούσαν στη θάλασσα.

Το δραματικό βίντεο δείχνει το σκάφος, με το όνομα Dolce Vento, να εισέρχεται στα νερά ανοιχτά της ακτής του Zonguldak στην περιοχή Eregli της βόρειας Τουρκίας την Τρίτη, πριν γείρει προς τη μία πλευρά και βυθιστεί αργά.

Brand new $1M luxury yacht tips over and sinks just minutes after launching A luxury yacht worth nearly $1 million plunged into the waters off the shore of Turkey just 15 minutes after its maiden voyage as panicked passengers and crew jumped overboard. The owner, captain and two crew members jumped overboard and safely swam to shore without injury. https://trib.al/38qbKlU Posted by New York Post on Wednesday, September 3, 2025

Ήταν η πρώτη φορά που το σκάφος, αξίας περίπου 940.000 δολαρίων, καθελκύστηκε μετά την παράδοσή του στον ιδιοκτήτη του από την Κωνσταντινούπολη, αναφέρει η New York Post.

Ο ιδιοκτήτης, ο καπετάνιος και δύο μέλη του πληρώματος πήδηξαν στη θάλασσα και κολύμπησαν με ασφάλεια μέχρι την ακτή χωρίς να τραυματιστούν, ενώ η ακτοφυλακή και οι λιμενικές αρχές ανταποκρίθηκαν για να δημιουργήσουν μια ζώνη ασφαλείας γύρω από το σκάφος που βυθιζόταν.

Από το ναυπηγείο δήλωσαν ότι η αιτία της βύθισης διερευνάται και ότι θα πραγματοποιηθούν τεχνικές επιθεωρήσεις του σκάφους για να διαπιστωθεί τι συνέβη.