Η Πορτογαλία κήρυξε ημέρα εθνικού πένθους μετά τον θάνατο τουλάχιστον 15 ανθρώπων, όταν το διάσημο τελεφερίκ Glória της Λισαβόνας εκτροχιάστηκε και συνετρίβη την Τετάρτη.

Ένας εκπρόσωπος των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης δήλωσε ότι μεταξύ των νεκρών υπήρχαν και ξένοι, αλλά δεν προσδιόρισε τα θύματα ούτε αποκάλυψε την εθνικότητά τους. Τουλάχιστον 18 άτομα, μεταξύ των οποίων και ένα παιδί, τραυματίστηκαν, πέντε από τα οποία σοβαρά.

Οι εισαγγελείς ξεκίνησαν έρευνα για τα αίτια της καταστροφής, ενώ οι εικόνες που καταγράφηκαν λίγες στιγμές μετά το δυστύχημα είναι συγκλονιστικές. Σε βίντεο φαίνονται τα συντρίμμια του κίτρινου και λευκού βαγονιού, το οποίο είναι γνωστό ως Elevador da Glória και ανεβοκατεβαίνει μια απότομη πλαγιά στο κέντρο της Λισαβόνας. Ένα άλλο που κινείται προς την αντίθετη κατεύθυνση βρίσκεται στο πλάι του σε ένα στενό δρομάκι που διασχίζει.

Τα πλαϊνά και το πάνω μέρος του ήταν διαλυμένα και φαίνεται να έχει συγκρουστεί με ένα κτίριο στο σημείο όπου ο δρόμος κάνει στροφή. Μέρη του οχήματος, κατασκευασμένα κυρίως από μέταλλο, είναι κατεστραμμένα.

BREAKING: In Portugal, three people have been killed and 20 others injured in the collapse of Lisbon's iconic cable car, the "Glória Funicular."



More confirmation of Hanke's School Boy’s Theory of History: It's just one damn thing after another.pic.twitter.com/1M9VH5SXab — Steve Hanke (@steve_hanke) September 3, 2025

Μάρτυρες δήλωσαν στα τοπικά μέσα ενημέρωσης ότι το τελεφερίκ κατέβηκε τον λόφο, προφανώς εκτός ελέγχου. «Χτύπησε το κτίριο βίαια και διαλύθηκε σαν χαρτόκουτο…», δήλωσε η Teresa d’Avó στο πορτογαλικό τηλεοπτικό κανάλι SIC.

Ένας μάρτυρας είπε ότι το τελεφερίκ έπεσε πάνω σε έναν άνδρα που βρισκόταν στο πεζοδρόμιο.

Η αιτία του ατυχήματος δεν είναι ακόμη γνωστή. Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται ο Guardian, το ατύχημα συνέβη περίπου στις 6 μ.μ. Οι υπεύθυνοι των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης δήλωσαν ότι όλα τα θύματα ανασύρθηκαν από τα συντρίμμια σε λίγο περισσότερο από δύο ώρες.

Η συνδικαλιστική οργάνωση SITRA έγραψε σε μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι ένα από τα μέλη της έχασε τη ζωή του στο ατύχημα. «Είναι μια τραγική μέρα για την πόλη μας… Η Λισαβόνα πενθεί, είναι ένα τραγικό, τραγικό περιστατικό», δήλωσε στους δημοσιογράφους ο δήμαρχος της πορτογαλικής πρωτεύουσας, Κάρλος Μοέδας.

Αστυνομικοί ερευνητές επιθεώρησαν τον τόπο του δυστυχήματος και η εισαγγελία ανακοίνωσε ότι θα ξεκινήσει επίσημη έρευνα, όπως συνηθίζεται σε ατυχήματα που αφορούν τα μέσα μαζικής μεταφοράς.

Η γραμμή, η οποία άνοιξε το 1885 και έχει χαρακτηριστεί εθνικό μνημείο, συνδέει την κεντρική περιοχή της Λισαβόνας κοντά στην πλατεία Restauradores με το Bairro Alto (Άνω Συνοικία), γνωστό για την έντονη νυχτερινή ζωή.