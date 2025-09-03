Τουλάχιστον 15 άτομα έχασαν τη ζωή τους και 18 τραυματίστηκαν μετά τον εκτροχιασμό του εμβληματικού τελεφερίκ Γκλόρια στη Λισαβόνα, σύμφωνα με τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης.

Πέντε από τους τραυματίες βρίσκονται σε σοβαρή κατάσταση.

Οι αρχές, όπως αναφέρει το SkyNews, δεν αποκάλυψαν την ταυτότητα των θυμάτων ούτε την εθνικότητά τους, αλλά ανέφεραν ότι μεταξύ των νεκρών υπάρχουν και αλλοδαποί.

Σε εικόνες που μεταδίδει η πορτογαλική τηλεόραση φαίνεται το κατεστραμμένο τελεφερίκ και σωστικά συνεργεία να επιχειρούν για τον απεγκλωβισμό επιβατών. Ορισμένοι επιβάτες πήδηξαν από τα σπασμένα παράθυρα για να εγκαταλείψουν το όχημα, σύμφωνα με μαρτυρία που επικαλείται το CNN Portugal.

Higher quality footage of the derailment of Lisbon's iconic Gloria Funicular, also known as the Elevador Da Glória. https://t.co/xcUYeVX5cf pic.twitter.com/ykUEubs7Vf — AZ Intel (@AZ_Intel_) September 3, 2025

Τη βαθύτατη θλίψη του και τα συλλυπητήριά του προς τις οικογένειες των θυμάτων εξέφρασε ο πορτογάλος πρόεδρος Μαρσέλο Ρεμπέλο ντε Σόουζα, ο οποίος συμπλήρωσε επίσης πως ελπίζει ότι οι αρχές θα εξακριβώσουν σύντομα τα αίτια του δυστυχήματος.

«Είναι μια τραγική ημέρα για την πόλη μας… Η Λισαβόνα θρηνεί», είπε ο δήμαρχος της πορτογαλικής πρωτεύουσας Κάρλος Μοέδας.

BREAKING: At least three people have been killed after the Gloria funicular in Lisbon derailed and crashed, emergency services said.



More on this breaking story: https://t.co/3CLDC7EEGv



📺 Sky 501, Virgin 602, Freeview 233 and YouTube pic.twitter.com/i2KF9EOGmF — Sky News (@SkyNews) September 3, 2025

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, εξέφρασε τη λύπη της για το δυστύχημα. «Με λύπη έμαθα για την εκτροχιασμό του διάσημου “Elevador da Glória”. Τα συλλυπητήριά μου στις οικογένειες των θυμάτων».

É com tristeza que tomei conhecimento do descarrilamento do famoso “Elevador da Glória”.



Os meus sentimentos com as famílias das vítimas. — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) September 3, 2025

Η γραμμή του τελεφερίκ λειτούργησε για πρώτη φορά το 1885, συνδέει την πλατεία Restauradores της Λισαβόνας με τη συνοικία Bairro Alto – γνωστή για την έντονη νυχτερινή διασκέδαση. Διαχειρίστρια εταιρεία είναι η κρατική Carris.