Τουλάχιστον 15 άτομα έχασαν τη ζωή τους και 18 τραυματίστηκαν μετά τον εκτροχιασμό του εμβληματικού τελεφερίκ Γκλόρια στη Λισαβόνα, σύμφωνα με τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης.

Πέντε από τους τραυματίες βρίσκονται σε σοβαρή κατάσταση.

Οι αρχές, όπως αναφέρει το SkyNews, δεν αποκάλυψαν την ταυτότητα των θυμάτων ούτε την εθνικότητά τους, αλλά ανέφεραν ότι μεταξύ των νεκρών υπάρχουν και αλλοδαποί.

Σε εικόνες που μεταδίδει η πορτογαλική τηλεόραση φαίνεται το κατεστραμμένο τελεφερίκ και σωστικά συνεργεία να επιχειρούν για τον απεγκλωβισμό επιβατών. Ορισμένοι επιβάτες πήδηξαν από τα σπασμένα παράθυρα για να εγκαταλείψουν το όχημα, σύμφωνα με μαρτυρία που επικαλείται το CNN Portugal.

Τη βαθύτατη θλίψη του και τα συλλυπητήριά του προς τις οικογένειες των θυμάτων εξέφρασε ο πορτογάλος πρόεδρος Μαρσέλο Ρεμπέλο ντε Σόουζα, ο οποίος συμπλήρωσε επίσης πως ελπίζει ότι οι αρχές θα εξακριβώσουν σύντομα τα αίτια του δυστυχήματος.

«Είναι μια τραγική ημέρα για την πόλη μας… Η Λισαβόνα θρηνεί», είπε ο δήμαρχος της πορτογαλικής πρωτεύουσας Κάρλος Μοέδας.

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, εξέφρασε τη λύπη της για το δυστύχημα. «Με λύπη έμαθα για την εκτροχιασμό του διάσημου “Elevador da Glória”. Τα συλλυπητήριά μου στις οικογένειες των θυμάτων».

Η γραμμή του τελεφερίκ λειτούργησε για πρώτη φορά το 1885, συνδέει την πλατεία Restauradores της Λισαβόνας με τη συνοικία Bairro Alto – γνωστή για την έντονη νυχτερινή διασκέδαση. Διαχειρίστρια εταιρεία είναι η κρατική Carris.