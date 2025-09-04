Η Πορτογαλία βρίσκεται σε κατάσταση σοκ μετά το δυστύχημα που στοίχισε τη ζωή σε 15 ανθρώπους, όταν εκτροχιάστηκε το 140 ετών τελεφερίκ Gloria, ένα σημαντικό τουριστικό αξιοθέατο της πρωτεύουσας της χώρας, Λισαβόνας.

Άλλα 18 άτομα μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, πέντε από τα οποία σε σοβαρή κατάσταση, σύμφωνα με τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης.

Μεταξύ των θυμάτων του ατυχήματος, που συνέβη γύρω στις 18:05, υπήρχαν και ξένοι, αν και η εθνικότητά τους δεν έχει επιβεβαιωθεί, σύμφωνα με τις Αρχές.

Ο δήμαρχος της Λισαβόνας, Κάρλος Μοέδας, επισκέφθηκε το νοσοκομείο την Τετάρτη το βράδυ, χαρακτηρίζοντας το δυστύχημα «τραγική στιγμή για την πόλη». Η πορτογαλική κυβέρνηση, η οποία θα υποδεχτεί τον δήμαρχο σε συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου την Πέμπτη, κήρυξε εθνικό πένθος.

Ο πρόεδρος της χώρας, Μαρσέλο Ρεμπέλο ντε Σόουζα, εξέφρασε τα συλλυπητήριά του προς τις οικογένειες που επλήγησαν από αυτή την τραγωδία.

Η Αστυνομία και άλλοι εργαζόμενοι των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης πέρασαν πολλές ώρες στον τόπο της τραγωδίας, καθώς ξεκίνησαν οι διάφορες έρευνες για το περιστατικό από την εταιρεία που διαχειρίζεται το τελεφερίκ, από την εθνική αρχή ασφάλειας των μεταφορών και από την Αστυνομία.

Ο επικεφαλής της εταιρείας δημόσιων μεταφορών της Λισαβόνας Carris επισκέφθηκε τον τόπο του δυστυχήματος αργά την Τετάρτη, ενώ η εταιρεία εξέδωσε δήλωση, σύμφωνα με την οποία το τελεφερίκ είχε υποβληθεί σε μεγάλη τετραετή και ενδιάμεση διετή συντήρηση, όπως απαιτείται, καθώς και σε καθημερινούς, εβδομαδιαίους και μηνιαίους ελέγχους. Ωστόσο, σύμφωνα με μαρτυρίες αυτοπτών μαρτύρων, το σύστημα πέδησης του τελεφερίκ με καλώδιο υπέστη βλάβη, με αποτέλεσμα να κατρακυλήσει στην απότομη κατηφόρα και να συντριβεί πάνω σε ένα κτίριο.

Αρκετοί άνθρωποι χρειάστηκε να απεγκλωβιστούν από τα συντρίμμια.

Δεν είναι σαφές πόσα άτομα επέβαιναν στο τελεφερίκ τη στιγμή του ατυχήματος, το οποίο συνέβη κοντά στην Avenida da Liberdade.

Βίντεο που διαδόθηκαν ευρέως στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έδειχναν το φωτεινό κίτρινο βαγόνι αναποδογυρισμένο και σχεδόν εντελώς κατεστραμμένο. Άνθρωποι έφευγαν τρέχοντας από την περιοχή, ενώ ο αέρας γέμιζε καπνό.

Ένας μάρτυρας είπε στην πορτογαλική εφημερίδα Observador ότι το όχημα ήταν «εκτός ελέγχου, χωρίς φρένα».

Ένας άλλος μάρτυρας είπε στο πορτογαλικό τηλεοπτικό κανάλι SIC ότι το τελεφερίκ χτύπησε ένα κτίριο καθώς κατέβαινε με «μεγάλη ταχύτητα» τον απότομο δρόμο. «Χτύπησε ένα κτίριο με βίαιη δύναμη και κατέρρευσε σαν χαρτοκιβώτιο. Δεν είχε φρένα».

Οι Αρχές της Λισαβόνας λένε ότι είναι πολύ νωρίς για να προσδιοριστεί η αιτία του ατυχήματος.

Ωστόσο, το Observador ανέφερε ότι ένα καλώδιο λύθηκε κατά μήκος της διαδρομής του τελεφερίκ, με αποτέλεσμα να χαθεί ο έλεγχος και να συγκρουστεί με ένα κοντινό κτίριο.

Το τελεφερίκ Gloria είναι από τα πιο διάσημα τουριστικά αξιοθέατα της Λισαβόνας. Ξεκίνησε το 1885 και ηλεκτροδοτήθηκε τρεις δεκαετίες αργότερα.

Τα εμβληματικά κίτρινα οχήματα αποτελούν ένα κρίσιμο στοιχείο μιας πόλης τόσο λοφώδους όσο η Λισαβόνα. Σέρνονται πάνω σε ράγες σε πολλά από τα λιθόστρωτα δρομάκια, όπως αναφέρει το BBC.

Το τελεφερίκ που συνετρίβη διανύει περίπου 275 μέτρα από την Restauradores, μια πλατεία στο κέντρο της Λισαβόνας, μέχρι τα γραφικά, λιθόστρωτα δρομάκια μιας περιοχής που ονομάζεται Bairro Alto -ή ψηλή γειτονιά- και η διαδρομή διαρκεί μόλις τρία λεπτά.

Αυτό και τα άλλα τελεφερίκ χρησιμοποιούνται από τους κατοίκους της Λισαβόνας, αλλά είναι επίσης εξαιρετικά δημοφιλή στους τουρίστες – και στο τέλος του καλοκαιριού, η πορτογαλική πρωτεύουσα είναι πραγματικά πολυσύχναστη.