Οι αμερικανικές αρχές κατάσχεσαν 300 τόνους πρόδρομων χημικών για ναρκωτικά από την Κίνα για το καρτέλ Σιναλόα αρχές ανακοίνωσαν χθες Τετάρτη ότι κατάσχεσαν 300 τόνους χημικών ουσιών, πρόδρομων για την παραγωγή μεθαμφεταμινών, οι οποίες, σύμφωνα με τις αρχές, είχαν αποσταλεί από την Κίνα και προορίζονταν για το καρτέλ Σιναλόα στο Μεξικό.

Κάνοντας την ανακοίνωση αυτή στο Τέξας (νότια), η εισαγγελέας της Ουάσιγκτον, η Τζανίν Πίρο, κι ο προσωρινός διευθυντής της υπηρεσίας μετανάστευσης και τελωνείων (ICE), ο Τοντ Λάιονς, αναφέρθηκαν στη «μεγαλύτερη κατάσχεση πρόδρομων χημικών για (την παρασκευή) ναρκωτικών, που έχει γίνει από τις ΗΠΑ».

🚫 Missed Delivery 🚫



Shipment: 660,000 lbs of drug precursors ⟶ enough to produce 13,200 lbs of meth worth $569M



Recipient: Sinaloa Cartel (foreign terrorist organization)



Origin: China



Reason for Non-Delivery: Largest precursor chemical seizure in U.S. history by HSI, FBI,… pic.twitter.com/kb0hjOX5zg — FBI Houston (@FBIHouston) September 3, 2025

Επρόκειτο για «δυο φορτία χημικών ουσιών, που μεταφέρονταν με δυο πλοία στην ανοικτή θάλασσα κι είχαν σταλεί στο καρτέλ Σιναλόα στο Μεξικό. Από την Κίνα στο Μεξικό», επέμεινε η Τζανίν Πίρο, απευθυνόμενη σε δημοσιογράφους σε αποθήκη στην Πασαντίνα.

Τα 13.000 βαρέλια που κατασχέθηκαν την περασμένη περιείχαν βενζυλική αλκοόλη και Ν-μεθυλφορμαμίδη που επρόκειτο να χρησιμοποιηθούν για την παραγωγή 189 τόνων μεθαμφεταμίνης, «η αξία της οποίας στον δρόμο στο Χιούστον θα έφθανε τα 569 εκατομμύρια δολάρια», πάντα σύμφωνα με τις αρχές.

Σύμφωνα με την κ. Πίρο, η κατάσχεση κατέστη εφικτή χάρη στην απόφαση του ρεπουμπλικάνου προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να εγγράψει το καρτέλ Σιναλόα στη μαύρη λίστα των ξένων «τρομοκρατικών» οργανώσεων.

Οι αμερικανικές αρχές διαθέτουν έτσι πλέον διευρυμένες εξουσίες, όπως «τη δυνατότητα να παρακολουθούν» τέτοια φορτία προτού φθάσουν καν στον προορισμό τους, συμπλήρωσε ο κ. Λάιονς.

«Καθημερινά, τόνοι χημικών ουσιών που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή συνθετικών ναρκωτικών όπως η μεθαμφεταμίνη και η φαιντανύλη στέλνονται από την Κίνα στο Μεξικό, στο πλαίσιο του ακήρυκτου πολέμου της Κίνας εναντίον των ΗΠΑ και των πολιτών της», πέταξε η κ. Πίρο.

Operation Hydra resulted in the seizure of approximately 316,440 kilograms of chemical precursors destined for a Sinaloa drug cartel-operated front company in Mexico.



Acting ICE Director Todd Lyons spoke about ICE’s role in the most successful meth-related operation in our… pic.twitter.com/GHhRPEMaOf — U.S. Immigration and Customs Enforcement (@ICEgov) September 3, 2025

Η υπηρεσία ελέγχου περιουσιακών στοιχείων στην αλλοδαπή (OFAC) του αμερικανικού υπουργείου Οικονομικών ανακοίνωσε παράλληλα την επιβολή κυρώσεων σε κινεζική εταιρεία με διακριτικό τίτλο Gua

ngzhou Tengyue, προσάπτοντάς της πως ενέχεται «στην παραγωγή και στην πώληση συνθετικών οπιοειδών σε Αμερικανούς».

Το FBI, η ομοσπονδιακή αστυνομία, ανήγγειλε εξάλλου την άσκηση ποινικών διώξεων σε δυο αντιπροσώπους της κινεζικής εταιρείας αυτής, κατηγορώντας τους πως «ενέχονται άμεσα» στη διακίνηση ναρκωτικών και χημικών προϊόντων με προορισμό την αγορά των ΗΠΑ.

Πηγή: ΑΠΕ