Πανηγυρίζουν τα ΜΜΕ του Ισραήλ για την επέκταση του πυρηνικού του προγράμματος μετά τη δημοσίευση δορυφορικών φωτογραφιών που δείχνουν σχετικές ενέργειες, μόνο που υπάρχει ένα ζήτημα. Επίσημα είναι κρυφό.

Πιο αναλυτικά, το Ισραήλ έχει αναπτύξει πυρηνικά όπλα εδώ και καιρό, αλλά αρνείται την ύπαρξή τους, επειδή δεν υπογράφει τη Συνθήκη για τη Μη Διάδοση των Πυρηνικών Όπλων (NPT) και των αρχών του πυρηνικού αφοπλισμού. Σε αυτή την περίπτωση, θα έπρεπε να δέχεται διεθνείς ελέγχους, όπως και το Ιράν, όπου με αφορμή το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα έγινε ο πρόσφατος πόλεμος των δύο κρατών.

Έτσι, το Τελ Αβίβ δεν αναφέρεται ποτέ στο πυρηνικό του πρόγραμμα, με αποτέλεσμα να χαρακτηρίζεται παράνομο από πολλά κράτη, καθώς δεν υπόκεινται σε κάποιο έλεγχο.

Σύμφωνα με το Associated Press που δημοσίευσε τις σχετικές φωτογραφίες, οι εργασίες επέκτασης γίνονται στο Κέντρο Πυρηνικών Ερευνών Shimon Peres Negev κοντά στην πόλη Ντιμόνα. Μέχρι στιγμής, κανείς δεν γνωρίζει αν πρόκειται για επέκταση της εγκατάστασης, ένα νέο πυρηνικό αντιδραστήρα ή κάτι άλλο.

Επτά ειδικοί που εξέτασαν τις εικόνες δήλωσαν όλοι ότι πιστεύουν ότι η κατασκευή σχετίζεται με το εδώ και καιρό πρόγραμμα πυρηνικών όπλων του Ισραήλ. Ωστόσο, οι απόψεις τους διίστανται ως προς το τι θα μπορούσε να είναι η νέα κατασκευή.

Τρεις δήλωσαν ότι η τοποθεσία και το μέγεθος της κατασκευής και το γεγονός ότι φαινόταν να έχει πολλαπλούς ορόφους σήμαιναν ότι η πιο πιθανή εξήγηση για το έργο ήταν η κατασκευή ενός νέου αντιδραστήρα βαρέος ύδατος. Τέτοιοι αντιδραστήρες μπορούν να παράγουν πλουτώνιο και ένα άλλο υλικό που είναι κλειδί για τα πυρηνικά όπλα.

Οι άλλοι τέσσερις υποστήριξαν ότι θα μπορούσε να είναι ένας αντιδραστήρας βαρέος ύδατος, αλλά υπέδειξαν επίσης ότι το έργο θα μπορούσε να σχετίζεται με μια νέα εγκατάσταση για τη συναρμολόγηση πυρηνικών όπλων.

Ακολουθούν δορυφορικές φωτογραφίες: