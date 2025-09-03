Ένα βρέφος τριών μηνών, η Κάιλανι Καλάνζι, φέρεται να σκοτώθηκε από τους γονείς της μετά από έντονο ταρακούνημα, όταν βρέθηκε στο επίκεντρο της τοξικής σχέσης τους, όπως ακούστηκε σε δικαστήριο. Η Κάιλανι εισήχθη στο νοσοκομείο Χόμερτον στο Χάκνεϊ του Ανατολικού Λονδίνου περίπου στις 22:30 της 8ης Ιουλίου, αφού υπέστη εγκεφαλικές κακώσεις, καθώς και κάταγμα στο πόδι και στα πλευρά. Το βρέφος κατέληξε 15 ημέρες αργότερα, με τους γονείς της, Χέρμπερτ Καλάνζι, 35 ετών, και Νάζλι Μερθόκα, 24 ετών, και οι δύο από το Ιστ Χαμ, να κατηγορούνται για δολοφονία και για πρόκληση ή ανοχή θανάτου του βρέφους.

Στη χθεσινή ακρόαση στο δικαστήριο, οι ένορκοι ενημερώθηκαν ότι η Κάιλανι ήταν γνωστή στις κοινωνικές υπηρεσίες και είχε τεθεί υπό σχέδιο προστασίας παιδιού λόγω της φερόμενης ταραχώδους σχέσης των γονέων της. Η εισαγγελέας Ζόι Τζόνσον KC δήλωσε ότι οι κατηγορούμενοι βρίσκονταν σε «αμοιβαία κακοποιητική σχέση», με τη Μερθόκα να καταναλώνει ναρκωτικά, γεγονός που έκανε την Κάιλανι ευάλωτη σε βλάβη. Καθώς η σχέση τους «έβγαινε εκτός ελέγχου», η Κάιλανι «βρέθηκε στο μέσο αυτής», πρόσθεσε η εισαγγελέας.

Σύμφωνα με την Daily Mail, η Κάιλανι είχε γεννηθεί πρόωρα και είχε περάσει 29 ημέρες στη μονάδα ειδικής φροντίδας βρεφών στο νοσοκομείο North Middlesex πριν επιστρέψει σπίτι στις 13 Μαΐου 2024. Οι κοινωνικές υπηρεσίες ήταν σε επαφή με την οικογένεια και επέτρεψαν την επιμέλεια της Κάιλανι, αφού οι κατηγορούμενοι έδειξαν ότι ήταν κατάλληλοι γονείς. Ωστόσο, μηνύματα στο WhatsApp και στο Snapchat που ανακαλύφθηκαν μετά τις συλλήψεις τους φέρεται να αποκάλυπταν την έκταση της εκρηκτικής σχέσης τους. Στις 17 Ιουνίου 2024, ο Καλάνζι φέρεται να έστειλε μήνυμα στη Μερθόκα για να διαμαρτυρηθεί ότι τον είχε κλείσει έξω, λέγοντας: «Ποια νομίζεις ότι είσαι;». Η Μερθόκα απάντησε ότι θα καλέσει την Αστυνομία και ο Καλάνζι την αποκάλεσε «χαζή», προσθέτοντας: «Αν πας στην Αστυνομία, χάνεις τα πάντα. Λες και δεν μας έχει πάρει χαμπάρι η κοινωνική υπηρεσία για οικογενειακή βία».

Η μητέρα της Κάιλανι κατηγόρησε τον σύντροφό της ότι είχε βλάψει το βρέφος, λέγοντας: «Αντίο, είσαι νεκρός για μένα». Του είπε επίσης: «Πλήγωσες το μάτι του παιδιού. Τι στο καλό; Θα το αναφέρω. Της προκάλεσες μελανιά και αίμα». Ένα βίντεο στο Snapchat που τραβήχτηκε τις πρώτες πρωινές ώρες έδειχνε την Κάιλανι να είναι ξαπλωμένη σε ένα μαξιλάρι με εμφανή τραυματισμό στο μάτι. Η Μερθόκα συνέχισε: «Το κεφάλι της έχει επίσης μώλωπες. Δεν το άξιζε αυτό». Αμέσως μετά, φέρεται να αναζήτησε στο διαδίκτυο τι πρέπει να κάνει αν ένα μωρό έχει αίμα στο μάτι.

Δύο ημέρες αργότερα, οι κατηγορούμενοι πήγαν την Κάιλανι σε γιατρό με ερυθρότητα στο μάτι, υποστηρίζοντας ότι είχε τραυματιστεί κατά λάθος από μια κουδουνίστρα που κρατούσε ένα μεγαλύτερο παιδί. Το δικαστήριο ενημερώθηκε ότι ο Καλάνζι αρνιόταν πάντα ότι ήταν υπεύθυνος για τον τραυματισμό, ισχυριζόμενος ότι ήταν ατύχημα. Η εισαγγελέας Τζόνσον τόνισε ότι ο τραυματισμός στο μάτι, αν και μικρός, αποτελούσε χαρακτηριστικό παράδειγμα της αδυναμίας των κατηγορουμένων να φροντίσουν σωστά την Κάιλανι και της αποτυχίας τους να την προστατεύσουν από κίνδυνο.

Στις 8 Ιουλίου 2024, ο κίνδυνος για το βρέφος μετατράπηκε σε θανατηφόρα πραγματικότητα. Λίγο πριν τις 22:30, οι κατηγορούμενοι κάλεσαν τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, λέγοντας ότι η Κάιλανι είχε σταματήσει να αναπνέει. Όταν οι διασώστες έφτασαν, το ζευγάρι δεν ενημέρωσε ότι το βρέφος είχε ταρακουνηθεί βίαια, προκαλώντας αιμορραγία στον εγκέφαλο, βλάβη στα μάτια και κατάγματα στην κνήμη και τα πλευρά. Η εισαγγελέας σημείωσε ότι οι προσπάθειές τους να προστατεύσουν τους εαυτούς τους αντιπαραβάλλονται έντονα με την αδυναμία τους να προστατεύσουν την Κάιλανι.

Το δικαστήριο ενημερώθηκε ότι οι κατηγορούμενοι αρνούνται ότι τραυμάτισαν την Κάιλανι στο διαμέρισμα της γιαγιάς της Μερθόκα στο Χόμερτον, όπου διέμενε η οικογένεια εκείνη την περίοδο. Η εισαγγελέας Τζόνσον δήλωσε: «Κάποιος λέει ψέματα. Ένας από τους δύο το έκανε. Αλλά μόνο αυτοί γνωρίζουν ποιος είναι υπεύθυνος». Οι γιατροί απέκλεισαν το ατύχημα ως αιτία τραυματισμού, οπότε το κύριο ζήτημα που πρέπει να αποφασίσουν οι ένορκοι είναι ποιος ταρακούνησε την Κάιλανι. Η εισαγγελέας πρόσθεσε ότι, καθώς δεν υπάρχουν μάρτυρες για το τι συνέβη στο υπνοδωμάτιο σε αυτό το σύντομο χρονικό διάστημα, η Δικαιοσύνη δεν μπορεί ακόμη να κατηγορήσει κάποιον συγκεκριμένα. Ωστόσο, προέβλεψε ότι ο γονέας που ευθύνεται για τον θάνατο του βρέφους θα φανεί όταν ακουστούν όλα τα στοιχεία. Οι κατηγορούμενοι αρνούνται κατηγορηματικά τις κατηγορίες που τους έχουν απαγγελθεί.