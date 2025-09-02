Ένα σοκαριστικό περιστατικό ρατσιστικής κακοποίησης συνέβη στο κέντρο της πόλης Νιούτον, όταν ο τοπικός επιχειρηματίας Ζαχίν, 32 ετών, δέχτηκε ύβρεις από περαστικούς, ενώ μιλούσε σε συνέντευξη με το Sky News.

Στο βίντεο που κυκλοφορεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Ζαχίν είχε μόλις αρχίσει να μιλάει, αναφέροντας την ηλικία του, όταν δύο γυναίκες που περπατούσαν στον δρόμο, πιθανότατα συνοδευόμενες από μια ομάδα παιδιών, διέκοψαν τη συνέντευξη.

Η πρώτη γυναίκα, κρατώντας ένα ποτήρι μπίρας, κινήθηκε μπροστά στην κάμερα εξαπολύοντας βρισιές προς τον Ζαχίν. Το πρόσωπό της έχει θολωθεί από το Sky News για λόγους ανωνυμίας.

«Δεν βλέπετε ότι μιλάμε;», ρωτάει ο Ζαχίν, αναφερόμενος στη συνέντευξη με τον ανταποκριτή του Sky News για τα Midlands, Σάμαν Φρίμαν-Πάουελ.

Η δεύτερη γυναίκα ξεκινάει έναν οργισμένο λόγο σχετικά με τη θρησκεία, προσθέτοντας: «Αυτό είναι το πρόβλημα που έχουμε με εσάς στη χώρα μας, βιάζετε τα παιδιά μας».

Στη συνέχεια, η πρώτη γυναίκα φωνάζει τη ρατσιστική φράση «βρόμικες μαϊμούδες», ενώ μετά λέει: «Σώστε τα παιδιά μας».

Ο σοκαρισμένος Ζαχίν, που μετακόμισε στο Ηνωμένο Βασίλειο από το Μαλάουι σε ηλικία έξι ετών, ρωτάει τη γυναίκα: «Τι διδάσκεις στα παιδιά;»

Ο παρουσιαστής Σάμαν Φρίμαν-Πάουελ προσπάθησε να ηρεμήσει την κατάσταση, ρωτώντας αν είναι καλά. Τότε ο Ζαχίν απάντησε: «Έχω συνηθίσει αυτή τη σύγκρουση», ενώ το Sky News σχολιάζει: «Κανείς δεν θα έπρεπε να συνηθίζει κάτι τέτοιο».

Δείτε το περιστατικό από το 04:20 και μετά στο βίντεο που ακολουθεί:

Ο Ζαχίν επέστρεψε στη συνέχεια στην ομάδα, ανήσυχος για τη δίδυμη αδερφή του, που είχε πλέον περικυκλωθεί από τις γυναίκες.

Μετά την αντιπαράθεση, ο Ζαχίν δήλωσε στο Sky News: «Αγαπώ αυτή την πόλη». Ωστόσο, πιστεύει ότι τον στόχευσαν επειδή θεώρησαν ότι είναι μουσουλμάνος. «Το να μας κατηγορούν με αυτόν τον τρόπο είναι άδικο, αυτό είναι αδικαιολόγητο», τόνισε.

Τις τελευταίες εβδομάδες, η πόλη Νιούτον έχει γίνει κέντρο αρκετών αντι-μεταναστευτικών διαδηλώσεων. Όταν ρωτήθηκε για το πώς αισθάνεται για τις διαδηλώσεις, ο Ζαχίν είπε ότι υποστηρίζει το δικαίωμα των πολιτών να διαδηλώνουν γενικά: «Έχουμε το δικαίωμα να διαδηλώνουμε για οποιαδήποτε αιτία θέλουμε: αυτή είναι η ομορφιά του να ζεις στην Αγγλία».

Σχετικά με τις διαιρέσεις που υπάρχουν στην κοινότητα της Νιούτον, ο Ζαχίν επισημαίνει την ανάγκη δημιουργίας κοινοτικής συνοχής και ανοικτού διαλόγου: «Αυτή τη στιγμή, δεν νομίζω ότι είμαστε μέρος μιας κοινότητας», πρόσθεσε. «Αλλά πρέπει να υπάρξει λύση. Και νομίζω ότι αυτή η λύση έρχεται μέσα από διάλογο, όχι φωνές και βρισιές. Είμαστε πλέον στο 2025», συμπλήρωσε.