Ο Χένρικ Σας Λάρσεν, πρώην στέλεχος του Σοσιαλδημοκρατικού κόμματος της Δανίας που υπήρξε και υπουργός Βιομηχανίας, καταδικάστηκε σήμερα σε φυλάκιση τεσσάρων μηνών για κατοχή υλικού παιδικής πορνογραφίας.

«Είμαστε ικανοποιημένοι που μπήκε ένα τέλος σε αυτήν την ιστορία. Θα δούμε εάν είναι το οριστικό τέλος ή αν θα ασκήσουμε έφεση», είπε στους δημοσιογράφους η δικηγόρος του, Μπέριτ Ερνστ, αφού ανακοινώθηκε η ποινή.

Ο πελάτης της παραδέχτηκε ότι είχε στην κατοχή του περισσότερες από 6.000 φωτογραφίες και 2.000 βίντεο, ισχυριζόμενος όμως ότι αναζητούσε σε αυτό το υλικό πλάνα από τον βιασμό που υπέστη ο ίδιος όταν ήταν ανήλικος. Η εξήγησή του δεν έπεισε τους δικαστές.

Η εισαγγελέας δήλωσε επίσης «ικανοποιημένη από το σημερινό αποτέλεσμα».

«Είναι μια θλιβερή ιστορία όταν κάποιος τόσο γνωστός, που κατάφερε ό,τι καλύτερο στη ζωή του, παρά το ατυχές ξεκίνημά του, βρίσκεται σε μια τέτοια κατάσταση», είπε η Μαρία Τσινγκάρι, αναφερόμενος στο γεγονός ότι ο Λάρσεν είχε ανατεθεί στην πρόνοια όταν ήταν παιδί. «Δεν πρέπει να έχουμε στην κατοχή μας πορνογραφικό υλικό που δείχνει παιδιά, όποιο και αν είναι το κίνητρο», επέμεινε.

Την πρώτη ημέρα της δίκης του, ο πρώην βουλευτής είπε ότι έλαβε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που περιείχε έναν υπερσύνδεσμο για ένα βίντεο που έδειχνε έναν άνδρα να τον βιάζει όταν ήταν περίπου τριών ετών. Στη συνέχεια, έλαβε άλλο ένα βίντεο όπου ο ίδιος, στην ίδια ηλικία, ήταν παρών στον βιασμό ενός μικρού κοριτσιού. Τα δύο βίντεο εξαφανίστηκαν μετά την προβολή τους, αλλά εκείνος αποφάσισε να ερευνήσει για να ταυτοποιήσει τους δράστες. Είπε επίσης στους δικαστές ότι λυπάται που δεν επικοινώνησε με την αστυνομία όταν έλαβε τα μηνύματα.

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε την περασμένη άνοιξη και οδήγησε στη διαγραφή του Χένρικ Σας Λάρσεν από το Σοσιαλδημοκρατικό κόμμα.

