Μια πράξη ηρωισμού σημειώθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής στο Fort Montgomery της Νέας Υόρκης, όταν ένας 20χρονος δόκιμος της Στρατιωτικής Ακαδημίας του West Point και παίκτης της ποδοσφαιρικής ομάδας Black Knights έθεσε σε κίνδυνο τη ζωή του για να διασώσει έναν άνδρα παγιδευμένο σε φλεγόμενο αυτοκίνητο.

Ο Λάρι Πίκετ (Larry Pickett Jr.), αμυντικός για δεύτερη χρονιά στο West Point, βρισκόταν στο αυτοκίνητο με την οικογένειά του, επιστρέφοντας από δείπνο στη Νέα Υόρκη, όταν είδε ένα όχημα να έχει συγκρουστεί με ηλεκτρικό στύλο στην οδό 9W. Το όχημα είχε τυλιχθεί στις φλόγες, ενώ ηλεκτροφόρα καλώδια προκαλούσαν σπινθήρες, σύμφωνα με το τοπικό δίκτυο WTVD.

Χωρίς να διστάσει, ο Λάρι Πίκετ έτρεξε προς το αυτοκίνητο και, όπως καταγράφηκε σε βίντεο που ανήρτησε ο πατέρας του στα social media, κατάφερε να απεγκλωβίσει τον οδηγό, λίγο πριν το όχημα παραδοθεί πλήρως στις φλόγες.

«Δεν υπήρξε καμία συζήτηση. Ο γιος μου απλώς ανέλαβε αμέσως δράση», δήλωσε ο πατέρας του, Larry Pickett Sr., στη New York Post. «Ήταν πραγματικά απίστευτο να τον βλέπεις. Και την ίδια στιγμή, δεν ήταν καθόλου απίστευτο, τον έχουμε δει να κάνει εκπληκτικά πράγματα όλη του τη ζωή».

Το βίντεο δείχνει τον νεαρό δόκιμο να τρέχει χωρίς δεύτερη σκέψη προς τις φλόγες και να τραβά με δύναμη τον οδηγό από το κάθισμά του. Μερικά δευτερόλεπτα αργότερα, το όχημα κάηκε ολοσχερώς.

«Ευχαριστώ τον Ιησού που αυτός ο άνδρας θα ζήσει για να δει άλλη μία μέρα! Είμαι τόσο περήφανος για τον γιο μου που του έσωσε τη ζωή!», πρόσθεσε ο πατέρας του.

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία του Fort Montgomery επιβεβαίωσε ότι κλήθηκε στο σημείο και κατάφερε να κατασβέσει τη φωτιά, ενώ ο οδηγός μεταφέρθηκε σε ασφαλές σημείο χωρίς σοβαρούς τραυματισμούς, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες.

Το West Point αναγνώρισε τις πράξεις του Λάρι Πίκετ, αναρτώντας στο Facebook: «Ο δόκιμος που αψήφησε τον κίνδυνο για να σώσει μια ζωή είναι η ενσάρκωση των αξιών του στρατού και του ήθους του πολεμιστή».

Ο Λάρι Πίκετ απέδωσε το θάρρος και την ψυχραιμία του γιου του στην εκπαίδευσή του στο West Point: «Αυτό δεν ήταν απλώς ηγετική συμπεριφορά. Ήταν απόδειξη του χαρακτήρα που το West Point έχει καλλιεργήσει μέσα του: να βγαίνει μπροστά, όχι μόνο για τη χώρα του, αλλά για οποιονδήποτε έχει ανάγκη».

Ο νεαρός ποδοσφαιριστής είναι γνωστός για το θάρρος του. Όπως αποκάλυψε ο πατέρας του στο WRAL, λίγο πριν ενταχθεί στο West Point είχε κυνηγήσει έναν ύποπτο που έκλεβε από κατάστημα στο Raleigh.

Ο Λάρι Πίκετ κατάγεται από τη Βόρεια Καρολίνα και υπήρξε διακεκριμένος αθλητής στο Enloe High School. Είναι επίσης ανιψιός του πρώην παίκτη του NFL και πρωταθλητή Super Bowl, Άικ Τέιλορ (Ike Taylor), που αγωνίστηκε για 12 σεζόν στους Pittsburgh Steelers.