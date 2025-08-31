«Χαζό» αποκάλεσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, έναν εργολάβο ο οποίος, όπως λέει, προκάλεσε ζημιές κατά τη διάρκεια ανακαίνισης στον εξωτερικό χώρο του Λευκού Οίκου.

Ο Αμερικανός πρόεδρος κοινοποίησε στο Truth Social υλικό από κάμερα ασφαλείας που φαίνεται το περιστατικό κατηγορώντας τους εργάτες που, όπως λέει, προκάλεσαν μια τεράστια «πληγή» στην τοιχοποιία του νέου του κήπου.

Στην ανάρτηση, ο Τραμπ μοιράστηκε ένα βίντεο από κάμερες ασφαλείας με τους «ηλίθιους ανθρώπους» που απασχολούνταν από έναν ανώνυμο υπεργολάβο, οι οποίοι σύμφωνα με τη New York Post έσπασαν τη λιθοδομή ενώ μετέφεραν έναν θάμνο.

«Οι επιφάνειες είναι πολύ σημαντικές για μένα ως οικοδόμο. Όπως όλοι γνωρίζουν», έγραψε ο Τραμπ στην εφαρμογή κοινωνικής δικτύωσης το Σάββατο.

Δείτε την ανάρτηση του προέδρου των ΗΠΑ: