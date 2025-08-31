Ξεκίνησε η διμερής συνάντηση του Κινέζου προέδρου Σι Τζινπίνγκ με τον Ινδό πρωθυπουργό Ναρέντρα Μόντι στην πόλη-λιμάνι Τιαντζίν της βόρειας Κίνας, σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Xinhua.

Ο Μόντι βρίσκεται στην Κίνα για πρώτη φορά έπειτα από επτά χρόνια προκειμένου να λάβει μέρος στη διήμερη σύνοδο κορυφής του Οργανισμού Συνεργασίας της Σανγκάης όπου ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν και ηγέτες από την κεντρική, τη νοτιοανατολική και τη νότια Ασία, καθώς και από τη Μέση Ανατολή, θα συγκεντρωθούν μαζί με τον Σι σε μια ισχυρή επίδειξη αλληλεγγύης του χωρών του Παγκόσμιου Νότου.

Πηγή: ΑΠΕ