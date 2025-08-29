Δραματικές είναι οι εξελίξεις στη Μονή Σινά, καθώς ο αρχιεπίσκοπος Δαμιανός αναφέρει πως είναι «εγκλωβισμένος» και ότι, όπως αναφέρουν και οι μοναχοί, είχαν φέρει φάρμακα και τρόφιμα, αλλά οι «πραξικοπηματίες» τα πέταξαν στις γάτες και δεν τους άφησαν να περάσουν για να τα πάρουν.

Ο αρχιεπίσκοπος Δαμιανός, που είναι 91 ετών, έχοντας προβλήματα υγείας, είπε πως δεν μπορεί καν να πάρει τα φάρμακα που χρειάζεται.

Σε δήλωσή του, ο αρχιεπίσκοπος Δαμιανός είπε: «Μετά από 60 χρόνια που βρίσκομαι στη Μονή, για πρώτη φορά αισθάνομαι εγκλωβισμένος, όμηρος και φυλακισμένος σχεδόν, μη δυνάμενος να βγω λίγο από τη Μονή έξω προκειμένου να πάρω τα αναγκαία μου φάρμακα και ό,τι μικροπράγματα χρειάζομαι για να προχωρήσω. Εγώ ζητώ πάντοτε από την ελληνική κυβέρνηση και από τον περιβάλλοντα χώρο εδώ, διότι, τόσο η Αστυνομία στην περιοχή, συνεργαζόμενη με μερικούς Έλληνες, όπως με τον κ. Καζαμία, δεν με αφήνουν ούτε αυτή την μικρά κίνηση να κάνω, γι’ αυτό ζητώ τα δικαιώματά μου και οπωσδήποτε επέμβαση σε αυτόν τον χώρο, της Αστυνομίας, προκειμένου να ικανοποιηθούν τα απαραίτητα δικαιώματά μου».

Σημειώνεται πως ο Έλληνας πρέσβης, αφού τον κάλεσε ο αρχιεπίσκοπος, επέστρεψε τα ξημερώματα στη Μονή, ενώ οι «πραξικοπηματίες» βρίσκονταν εκεί, όπως και η αστυνομία. Από μέσα ο αρχιεπίσκοπος Δαμιανός ανέφερε πως τον κρατούν «φυλακισμένο» και «όμηρο».

Μάλιστα, ο Έλληνας πρέσβης στο Κάιρο, Νικόλαος Παπαγεωργίου, ενεπλάκη επίσης στην υπόθεση, επισκεπτόμενος χθες τη Μονή του Σινά. Μαζί του, μπήκε μέσα ο μοναχός Νήφωνας, και προσπάθησαν να κάνουν έφοδο όσοι ήταν έξω, για να μπουν στο μοναστήρι, όπως είπε ο νομικός εκπρόσωπος του αρχιεπισκόπου Δαμιανού, ενώ όταν έκλεινε η πόρτα τραυματίστηκε κάποιος μοναχός.

Στόχος του ήταν να κατευνάσει την ένταση και να διευκολύνει την εύρεση λύσης. Ο πρέσβης κατάφερε να εισέλθει στη Μονή και να συνομιλήσει τόσο με τον Δαμιανό όσο και με τον μοναχό Νήφωνα, που ανήκει στους διαφωνούντες, ώστε και εκείνος να παραλάβει αντικείμενα μοναχών που είχαν εκδιωχθεί. Λίγο αργότερα, ο πρέσβης αποχώρησε, έχοντας συμφωνήσει με όλες τις πλευρές ότι ο Δαμιανός θα μπορούσε να παραλάβει προσωπικά του αντικείμενα από το αυτοκίνητό του, το οποίο βρισκόταν εκτός Μονής.

Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες, η συμφωνία δεν τηρήθηκε, αφού δεν του επετράπη να βγει από τη Μονή, με αποτέλεσμα να παραμένει, όπως είπε, εγκλωβισμένος. Σύμφωνα τις πληροφορίες, στην ομάδα που αμφισβητεί τον αρχιεπίσκοπο πρωτοστάτησε ο μοναχός Ησύχιος, του οποίου η βίζα έχει λήξει εδώ και 9 μήνες, αλλά και ένας Ελληνοκύπριος Αιγυπτιώτης επιχειρηματίας, ο Αντώνης Καζαμίας.

Παρά τις εκ νέου επαφές, ο πρέσβης έφυγε ξανά χωρίς αποτέλεσμα, καθώς ο Δαμιανός δεν μπόρεσε ούτε αυτή τη φορά να παραλάβει τα προσωπικά του είδη. Μάλιστα, τρόφιμα που είχαν σταλεί στον Αρχιεπίσκοπο πετάχτηκαν από τους αμφισβητίες στις γάτες. Επίσης, οι διαφωνούντες απαίτησαν να ελέγξουν ακόμη και το αυτοκίνητο με το οποίο είχε μεταβεί στη Μονή ο Έλληνας πρέσβης.