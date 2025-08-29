Το Ιράν δήλωσε ότι είναι έτοιμο να επιστρέψει σε «δίκαιες» συνομιλίες για το πυρηνικό του πρόγραμμα, εφόσον η Δύση δείξει «καλή θέληση», όπως τόνισε ο υπουργός Εξωτερικών της Ισλαμικής Δημοκρατίας, Αμπάς Αραγτσί, σε επιστολή του χθες Πέμπτη. Η δήλωση αυτή ήρθε λίγες ώρες μετά την κίνηση τριών ευρωπαϊκών κυβερνήσεων να επαναφέρουν σε ισχύ τις κυρώσεις του ΟΗΕ κατά της Τεχεράνης.

Ο κ. Αραγτσί επαναβεβαίωσε «την ετοιμότητα του Ιράν να ξαναρχίσει δίκαιες και ισορροπημένες διπλωματικές διαπραγματεύσεις, υπό τον όρο πως τα άλλα μέρη θα επιδείξουν σοβαρότητα και καλή θέληση και θα αποφύγουν ενέργειες που βλάπτουν τις πιθανότητες επιτυχίας», συμφωνα με την επιστολή του υπουργού που έχει αποδέκτες τον ΓΓ του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες, την επικεφαλής της διπλωματίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης Κάγια Κάλας και τον πρεσβευτή του Παναμά στα Ηνωμένα Έθνη Ελόι Αλφάρο δε Άλβα, που προεδρεύει τον τρέχοντα μήνα στο Συμβούλιο Ασφαλείας.