Ο Ρώσος αναπληρωτής πρεσβευτής στον ΟΗΕ Ντμίτρι Πολιάνσκι δήλωσε σήμερα ότι το Παρίσι, το Λονδίνο και το Βερολίνο δεν διαθέτουν καμιά νομική βάση για να ενεργοποιήσουν τον μηχανισμό της επαναφοράς των κυρώσεων του ΟΗΕ κατά της Τεχεράνης σε σχέση με το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα, καταγγέλλοντας “εκβιασμό”.

“Η απόφαση αυτή των ευρωπαϊκών χωρών κατά την άποψή μας δεν έχει απολύτως καμιά νομική βάση, γιατί δεν εφαρμόζουν με καλή πίστη το ψήφισμα 2231” που υιοθετεί την απόφαση για το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα του 2015, δήλωσε στους δημοσιογράφους ο Ντμίτρι Πολιάνσκι.

Την ίδια ώρα, η Ρωσία και η Κίνα ολοκλήρωσαν το σχέδιο ψηφίσματος του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, δήλωσαν διπλωμάτες, το οποίο θα παρατείνει για έξι μήνες τη συμφωνία του 2015 για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν και θα προτρέψει όλες τις πλευρές να αρχίσουν αμέσως διαπραγματεύσεις.

Η κίνηση αυτή λαμβάνει χώρα μετά την ενεργοποίηση από τη Γαλλία, τη Γερμανία και τη Βρετανία μιας διαδικασίας 30 ημερών για την επαναφορά των κυρώσεων του ΟΗΕ σε βάρος της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Δεν κατέστη αμέσως σαφές εάν η Ρωσία και η Κίνα ζήτησαν ψηφοφορία στο Συμβούλιο Ασφαλείας.

Πηγή: ΑΠΕ