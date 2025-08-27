Σοβαρές καταγγελίες που παραπέμπουν σε μια άλλη σκοτεινή εποχή εξαπέλυσε η Δανία κατά των ΗΠΑ, κατηγορώντας την Αμερική πως μέσω μυστικών υπηρεσιών προσπαθεί να οργανώσει αυτονομιστικό κίνημα στη Γροιλανδία, ώστε η περιοχή να αποσχιστεί από το σκανδιναβικό κράτος και στη συνέχεια να προσαρτηθεί από το αμερικανικό.

Η κρατική δημόσια ραδιοτηλεόραση της Δανίας (DR) ανέφερε πως Αμερικανοί πράκτορες στόχευαν να διεισδύσουν στη γροιλανδική κοινωνία και να προωθήσουν αυτονομιστικό κίνημα προς όφελος των ΗΠΑ.

Επίσης, η δανέζικη υπηρεσία ασφαλείας και πληροφοριών PET προειδοποίησε ότι η Γροιλανδία αντιμετωπίζει «διάφορους τύπους επιρροών από εξωτερικούς παράγοντες».

Σύμφωνα με την υπηρεσία, ξένοι πράκτορες προσπαθούν να εκμεταλλευτούν φανταστικές δικαιολογίες ή πραγματικά προβλήματα (π.χ. τα βασανιστήρια στους ντόπιους Ινουίτ για να γίνουν Χριστιανοί και η εκδίωξη τους για να αποικηθεί το μέρος από Ευρωπαίους).

Το BBC έγραψε πως με αφορμή τις εξελίξεις η PET ενίσχυσε την παρουσία της στη Γροιλανδία, ενώ ο Δανός υπουργός Εξωτερικών, Λαρς Λόκε Ράσμουσεν, κάλεσε για εξηγήσεις τον πρέσβη των ΗΠΑ στην Κοπεγχάγη, τον Μαρκ Στρο.

«Οποιαδήποτε προσπάθεια παρέμβασης στις εσωτερικές υποθέσεις του Βασιλείου είναι φυσικά απαράδεκτη. Η κυβέρνηση είναι πλήρως ενήμερη για το γεγονός ότι ξένοι παράγοντες συνεχίζουν να δείχνουν ενδιαφέρον για τη Γροιλανδία και τη θέση της στο Βασίλειο της Δανίας. Δεν αποτελεί έκπληξη αν βιώσουμε προσπάθειες εξωτερικής επιρροής για το μέλλον του Βασιλείου στο άμεσο μέλλον», είπε ο Ράσμουσεν.