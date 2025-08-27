Μιλώντας στο podcast του παρουσιαστή Πάτρικ Μπετ Ντέιβιντ, ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, δήλωσε για πρώτη φορά ότι αναγνωρίζει τη γενοκτονία που διαπράχθηκε από την Οθωμανική Αυτοκρατορία εναντίον των Αρμενίων και των Ελλήνων του Πόντου στις αρχές του 20ού αιώνα.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με το γιατί το Ισραήλ δεν αναγνωρίζει τη γενοκτονία των Αρμενίων, απάντησε χαρακτηριστικά πως: «Νομίζω ότι το κάναμε. Νομίζω ότι η Κνεσέτ πέρασε σχετικό ψήφισμα», ενώ σε νέα ερώτηση γιατί ποτέ κανένας Ισραηλινός πρωθυπουργός δεν το είχε πράξει μέχρι τώρα, με τον Νετανιάχου να δηλώνει: «Μόλις το έκανα εγώ. Ορίστε».

Όπως αναφέρει το Times of Israel, το Ισραήλ έχει αποφύγει μέχρι σήμερα να προχωρήσει σε αναγνώριση, φοβούμενο ότι θα βλάψει τις σχέσεις του με την Τουρκία η οποία αρνείται κατηγορηματικά ότι υπήρξε γενοκτονία.