Έκτακτη προσγείωση αναγκάστηκε να πραγματοποιήσει στη Σιβηρία σήμερα το πρωί μια πτήση της Air China που μετέφερε περισσότερους από 250 επιβάτες από το αεροδρόμιο Χίθροου του Λονδίνου στο Πεκίνο, λόγω «δυσλειτουργίας» του κινητήρα.

Σύμφωνα με στοιχεία του FlightAware και την Independent, το Boeing 777 της Air China προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο Νιζνεβάρτοφσκ στη ρωσική περιοχή Χάντι-Μάνσι, αφού αναχώρησε από το Λονδίνο στις 10:43 μ.μ. χθες το βράδυ.

Το αεροσκάφος προσγειώθηκε περίπου στις 8:17 π.μ. τοπική ώρα, αφού αντιμετώπισε προβλήματα με τον κινητήρα στον ρωσικό εναέριο χώρο πέντε και μισή ώρες μετά την έναρξη του ταξιδιού προς το Πεκίνο.

«Ενώ πετούσε από το Λονδίνο στο Πεκίνο, το πλήρωμα ενός Boeing 777-300 της Air China αποφάσισε να προσγειωθεί σε ένα εναλλακτικό αεροδρόμιο στη Ρωσία» δήλωσε η ρωσική αρχή πολιτικής αεροπορίας, Rosaviatsia.