Για το ενδεχόμενο επίθεσης από την Κίνα προετοιμάζεται η Ταϊβάν, σύμφωνα με ρεπορτάζ του BBC, οργανώνοντας ασκήσεις για να είναι έτοιμοι οι στρατιώτες, αλλά και οι πολίτες.

Μεταφέροντας το κλίμα που επικρατεί στις ασκήσεις ετοιμότητας, το BBC ξεκινά το δημοσίευμά του ως εξής: «Ήταν ένα ακόμη ήσυχο πρωινό Παρασκευής στο νησί Κινμέν της Ταϊβάν, λίγα χιλιόμετρα από τις ακτές της Κίνας, όταν η σειρήνα αεροπορικής επιδρομής έσπασε την ηρεμία.

Σ’ ένα τοπικό κυβερνητικό γραφείο, άνθρωποι έσβησαν τα φώτα και κρύφτηκαν κάτω από τα τραπέζια. Άλλοι έτρεξαν σε υπόγειο πάρκινγκ. Σε κοντινό νοσοκομείο, προσωπικό έσπευσε να φροντίσει πολίτες που έφταναν με αιματηρά τραύματα.

Όμως το αίμα ήταν ψεύτικο, και οι τραυματίες ηθοποιοί–εθελοντές. Μαζί με δημόσιους υπαλλήλους συμμετείχαν σε υποχρεωτικές ασκήσεις πολιτικής άμυνας και στρατιωτικής ετοιμότητας που πραγματοποιήθηκαν σε όλη την Ταϊβάν τον περασμένο μήνα. Ο σκοπός; Η εξάσκηση στην αντίδραση απέναντι σε μια πιθανή κινεζική επίθεση».

Άλλωστε, η Κίνα έχει δεσμευτεί εδώ και χρόνια να «επανενώσει» την Ταϊβάν, που αυτοδιοικείται, και δεν έχει αποκλείσει τη χρήση βίας. Μια απειλή που η Ταϊβάν αντιμετωπίζει όλο και πιο σοβαρά. Ο πρόεδρος Γουίλιαμ Λάι, που ανέλαβε πέρυσι, ηγείται μιας από τις πιο δυναμικές εκστρατείες ενίσχυσης της άμυνας εδώ και χρόνια.

Μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις του, όμως, είναι να πείσει τον ίδιο τον λαό για την κρισιμότητα. Αν και οι πρωτοβουλίες του έχουν βρει υποστηρικτές, έχουν προκαλέσει και αντιδράσεις. «Χρειαζόμαστε αυτές τις ασκήσεις. Υπάρχει απειλή από την Κίνα», λέει ο Μπεν, οικονομολόγος στην Ταϊπέι. «Αλλά η πιθανότητα εισβολής είναι χαμηλή. Αν ήθελαν πραγματικά να μας χτυπήσουν, θα το είχαν κάνει ήδη».

Όπως και ο Μπεν, η πλειοψηφία των Ταϊβανέζων –65% σύμφωνα με έρευνα του Ινστιτούτου Εθνικής Άμυνας και Στρατηγικών Ερευνών– πιστεύει ότι η Κίνα δεν θα επιτεθεί στα επόμενα πέντε χρόνια. Αυτό, παρά τις αμερικανικές προειδοποιήσεις ότι η απειλή είναι «άμεση» και πως το Πεκίνο ετοιμάζεται να έχει δυνατότητα εισβολής μέχρι το 2027.

Οι στρατιωτικές προετοιμασίες της Ταϊβάν

Ο Λάι επαναλαμβάνει συχνά το μότο: «Με το να προετοιμαζόμαστε για πόλεμο, αποφεύγουμε τον πόλεμο». Η κυβέρνηση τονίζει ότι δεν επιδιώκει σύγκρουση, αλλά το δικαίωμα να ενισχύσει την άμυνά της.

Εκτός από μεγάλες στρατιωτικές μεταρρυθμίσεις, η Ταϊβάν σχεδιάζει αύξηση αμυντικών δαπανών κατά 23% το επόμενο έτος, στα 949,5 δισ. νέα ταϊβανέζικα δολάρια (31 δισ. δολάρια ΗΠΑ) –πάνω από 3% του ΑΕΠ– με στόχο το 5% ως το 2030. Η θητεία παρατάθηκε, οι μισθοί και τα επιδόματα των στρατιωτικών αυξήθηκαν και η εκπαίδευση έγινε πιο αυστηρή.

Οι ετήσιες ασκήσεις «Han Kuang», που προσομοιώνουν κινεζική επίθεση, έγιναν πιο ρεαλιστικές. Στην τελευταία συμμετείχαν 22.000 έφεδροι –50% περισσότεροι από πέρυσι– και ασκήθηκαν σε αστικό πόλεμο: υπεράσπιση μετρό, αυτοκινητοδρόμων, προαστίων. Στην Ταϊπέι, στρατιώτες φόρτωναν πυραύλους σε ελικόπτερα σε δημόσιο πάρκο, ενώ ένα σχολείο μετατράπηκε σε σταθμό επισκευής αρμάτων.

Ασκήσεις πολιτικής προστασίας

Η κυβέρνηση εντείνει και τις ασκήσεις για πολίτες. Η «Άσκηση Αστικής Ανθεκτικότητας» θεωρείται από τις μεγαλύτερες που έχουν γίνει ποτέ.

Σε όλες τις μεγάλες πόλεις ήχησαν σειρήνες και έγιναν ασκήσεις εκκένωσης. Οι πολίτες έπρεπε να μείνουν σε εσωτερικούς χώρους, επιχειρήσεις να σταματήσουν, μεταφορές να διακοπούν. Στο κέντρο της Ταϊπέι, ομάδες διάσωσης κατέβαζαν «τραυματίες» από κτίρια που έμοιαζαν χτυπημένα από πυραύλους, έσβηναν φωτιές και έστηναν πρόχειρα ιατρεία σε υπαίθριους χώρους.

Ορισμένοι πολίτες θεωρούν τις ασκήσεις απαραίτητες, άλλοι όμως παραμένουν δύσπιστοι. «Ακόμα κι αν έρθει η επίθεση, τι μπορούμε να κάνουμε;» λέει ο μηχανικός κ. Λιου. «Η απειλή αυτή υπήρχε πάντα».

Παρά τον σκεπτικισμό, η αίσθηση επείγοντος αυξάνεται. Οι εικόνες του πολέμου στην Ουκρανία, η στρατιωτική πίεση του Πεκίνου και η γεωπολιτική σημασία της Ταϊβάν –ιδίως στη βιομηχανία ημιαγωγών– τροφοδοτούν τη συζήτηση.

Η κυβέρνηση επιμένει ότι η προετοιμασία είναι η καλύτερη αποτροπή, ενώ για πολλούς πολίτες, το δίλημμα παραμένει: αληθινός κίνδυνος ή απλώς μια απειλή που επαναλαμβάνεται δεκαετίες τώρα;