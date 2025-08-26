Ένα γιγάντιο τείχος σκόνης, γνωστό μετεωρολογικά ως haboob, κάλυψε τμήματα της μητροπολιτικής περιοχής του Φοίνιξ το βράδυ της Δευτέρας 25/8, προκαλώντας σχεδόν μηδενική ορατότητα στην πόλη, ζημιές, εκτεταμένες διακοπές ρεύματος και αφήνοντας πίσω του πεσμένα δέντρα.

Μετά τη σκόνη ακολούθησαν γρήγορα σοβαρές καταιγίδες που έπληξαν την πόλη, συμπεριλαμβανομένου του αεροδρομίου Phoenix Sky Harbor, όπου μια γέφυρα καταστράφηκε από ριπές ανέμου 70 μιλίων την ώρα.

Προειδοποιήσεις τόσο για σκόνη όσο και για σοβαρές καταιγίδες εκδόθηκαν από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία στο Φοίνιξ, καθώς το σύστημα έφτασε στην κομητεία Μαρικόπα το βράδυ της Δευτέρας. Η μετεωρολογική υπηρεσία προειδοποίησε τους οδηγούς για ορατότητα σχεδόν μηδενική και προέτρεψε τους ανθρώπους να «κάνουν στην άκρη και να μείνουν ζωντανοί».

Το υπουργείο Μεταφορών της Αριζόνα επανέλαβε την προειδοποίηση, αναφέροντας ότι η ορατότητα σε αυτοκινητοδρόμους ήταν σημαντικά μειωμένη λόγω της σκόνης και των πλημμυρών στους δρόμους, προτρέποντας τους οδηγούς να προχωρήσουν με προσοχή.

Μετά το πέρασμα των καταιγίδων, περισσότεροι από 60.000 στην Αριζόνα έμειναν χωρίς ρεύμα, με τις περισσότερες διακοπές να σημειώνονται στην κομητεία Μαρικόπα, σύμφωνα με το PowerOutage.us.

Για περίπου μία ώρα, το Διεθνές Αεροδρόμιο Phoenix Sky Harbor παρέμεινε κλειστό, καθώς ένα σύννεφο σκόνης φαινόταν έτοιμο να καταπιεί τις εγκαταστάσεις. Το αεροδρόμιο αντιμετώπιζε καθυστερήσεις έως και 30 λεπτών αργά το βράδυ της Δευτέρας, ενώ τα συνεργεία εκτιμούσαν τις ζημιές και τις διαρροές στην οροφή, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του αεροδρομίου.

Στο Γκίλμπερτ της Αριζόνα – περίπου 22 μίλια νοτιοανατολικά του Φοίνιξ – υπήρξαν «διακοπές λειτουργίας των φωτεινών σηματοδοτών και πεσμένα δέντρα σε όλη την πόλη», ανέφερε η αστυνομία, προτρέποντας τους κατοίκους να αποφύγουν τα ταξίδια λόγω των επικίνδυνων συνθηκών.

Ο όρος haboob προέρχεται από τα αραβικά και σημαίνει «ισχυρός άνεμος» ή «θύελλα». Στις ΗΠΑ οι καταιγίδες είναι πιο συνηθισμένες στο νοτιοδυτικό τμήμα της χώρας.

Οι καταιγίδες σκόνης δεν είναι κάτι καινούργιο την εποχή των μουσώνων της Αριζόνα, αλλά η καταιγίδα της Πέμπτης ήταν ιδιαίτερα έντονη. Αυτά τα τείχη σκόνης μπορούν να φτάσουν σε μεγάλο ύψος και να εκτείνονται για μίλια, κρύβοντας τον ορίζοντα σε δευτερόλεπτα, όπως μια χιονοθύελλα το χειμώνα.

Μπορεί κανείς να δει τον τοίχο σκόνης ενός haboob να έρχεται από μακριά, αλλά όταν φτάσει, είναι πολύ αργά για να βρεθεί καταφύγιο – ειδικά αν κάποιος είναι πίσω από το τιμόνι ενός οχήματος. Είναι σχεδόν αδύνατο να δεις περισσότερο από μερικά μέτρα μπροστά στις χειρότερες από αυτές τις καταιγίδες, καθώς η σκόνη εμποδίζει το φως.