Η Τουρκία έκρινε ως «ανεπιθύμητο» έναν Έλληνα που είχε ταξιδέψει στην Τραπεζούντα για να χορέψει παραδοσιακούς ποντιακούς χορούς.

Ο Μπάμπης Καπουρτίδης, μέλος της Ευξείνου Λέσχης της Βέροιας, το 2019 επισκέφθηκε την Τραπεζούντα και χόρεψε τον παραδοσιακό πυρρίχιο.

Μιλώντας στον Alpha, είπε ότι πρόσφατα επιχείρησε να ταξιδέψει ξανά μαζί με τον σύλλογο, αλλά τον σταμάτησαν στα σύνορα, με Τούρκους αξιωματικούς να τού επιδίδουν έγγραφο που τον αποκαλούσε «απειλή για την εθνική ασφάλεια» και απαγόρευε την είσοδο στη χώρα.

«Μού είπαν ότι έχει εκδοθεί από το 2019, όταν είχα επισκεφτεί κανονικά τη χώρα… Συνολικά έξι φορές έχω πάει», είπε στην κάμερα του Alpha.

Το έγγραφο που έδειξαν στον Μπάμπη Καπουρτίδη:

Βίντεο με τις δηλώσεις του: