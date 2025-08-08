Μια υπόθεση που θυμίζει σενάριο αστυνομικού θρίλερ συγκλονίζει το Ιράν -και όχι μόνο-, καθώς μια γυναίκα κατηγορείται ότι δηλητηρίασε και δολοφόνησε 11 συζύγους μέσα σε 20 χρόνια.

Η ιρανικής καταγωγής Κολσούμ Ακμπάρι, ηλικίας περίπου 58 ετών (αν και οι οικογένειες των θυμάτων υποστηρίζουν πως είναι αρκετά μεγαλύτερη), βρίσκεται αντιμέτωπη με 11 κατηγορίες για ανθρωποκτονία πρώτου βαθμού και μία για απόπειρα ανθρωποκτονίας.

Σύμφωνα με τα δικαστικά έγγραφα, φέρεται να δηλητηρίαζε συστηματικά τους συζύγους της από το 2001 μέχρι και σήμερα, με σκοπό να αποσπάσει την περιουσία τους, σύμφωνα με το Alarabiya.

Η υπόθεση ήρθε στο φως το 2023, μετά τον ξαφνικό και ύποπτο θάνατο του Αζιζολάχ Μπαμπαεΐ, ηλικιωμένου άνδρα που είχε παντρευτεί πρόσφατα την Ακμπάρι. Η οικογένεια του Μπαμπαεΐ, που ελάχιστα τη γνώριζε, ζήτησε νεκροψία και έρευνα, χωρίς όμως να υπάρξει άμεσα κάποιο αδιάσειστο στοιχείο.

Η καθοριστική καμπή ήρθε όταν ένας φίλος της οικογένειας αποκάλυψε πως και ο δικός του πατέρας είχε παντρευτεί την ίδια γυναίκα και είχε επιβιώσει από απόπειρα δηλητηρίασης. Η μαρτυρία του άνοιξε τον δρόμο για ευρύτερη έρευνα.

Η Ακμπάρι φέρεται να χρησιμοποιούσε φάρμακα για διαβήτη και σεξουαλική διέγερση, συχνά σε συνδυασμό με αλκοόλ, για να αποδυναμώνει σταδιακά τους συζύγους της. Σε μία από τις πιο φρικτές περιπτώσεις, φέρεται να έπνιξε έναν άντρα με βρεγμένη πετσέτα αφού πρώτα τον νάρκωσε. Σε άλλη, συνέχισε να τον δηλητηριάζει ακόμα και μετά την ανάρρωσή του, οδηγώντας τον τελικά στον θάνατο.

Έπειτα από κάθε θάνατο, η ίδια ζητούσε αποζημιώσεις και κληρονομικά μερίδια. Η πρώτη δολοφονία καταγράφηκε το 2001, σύμφωνα με την εφημερίδα Haft-e Sobh.

Τα θύματα ήταν ηλικιωμένα και ασθενή, οι θάνατοί τους αρχικά φάνηκαν φυσιολογικοί και δεν προκάλεσαν υποψίες, επιτρέποντας στους φόνους να συνεχιστούν.

«Κανένας “τρελός” δεν θα μπορούσε να στήσει ένα τόσο μεθοδικό σχέδιο και να χειραγωγήσει τόσες οικογένειες»

Αφού συνελήφθη, η Ακμπάρι αρχικά αρνήθηκε τις κατηγορίες, αλλά τελικά ομολόγησε τις πράξεις της κατά την ανάκριση. Στο δικαστήριο, ήρθε αντιμέτωπη με βιντεοσκοπημένο υλικό όπου αναπαριστούσε τις δολοφονίες, αναγκάζοντάς τη να παραδεχτεί την ενοχή της, αν και προσπάθησε να ελαχιστοποιήσει τη βαρύτητα των εγκλημάτων.

Η υπόθεση έχει προκαλέσει τεράστια αναστάτωση στο Ιράν, καθώς περισσότεροι από 45 συγγενείς και κληρονόμοι των θυμάτων έχουν δηλώσει συμμετοχή στη δίκη ως πολιτική αγωγή. Οι οικογένειες τεσσάρων εκ των θυμάτων έχουν ήδη ζητήσει επίσημα την επιβολή της θανατικής ποινής, ενώ οι υπόλοιποι συγγενείς αναμένεται να καταθέσουν τα αιτήματά τους στην επόμενη συνεδρίαση του δικαστηρίου.

Η υπεράσπιση της Ακμπάρι ζήτησε ψυχιατρική αξιολόγηση της κατηγορούμενης, ισχυριζόμενη ότι αντιμετωπίζει προβλήματα ψυχικής υγείας. Ένας συγγενής θύματος αντέδρασε έντονα, λέγοντας: «Κανένας “τρελός” δεν θα μπορούσε να στήσει ένα τόσο μεθοδικό σχέδιο και να χειραγωγήσει τόσες οικογένειες».

Οι εισαγγελείς υποστηρίζουν ότι το κίνητρο της ήταν η επιθυμία της να κληρονομήσει την περιουσία και τα χρήματα των συζύγων της.

Το δικαστήριο θα εκδώσει την ετυμηγορία του μετά την ολοκλήρωση των ακροάσεων.