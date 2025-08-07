Οι ταξιδιώτες συχνά παίρνουν μαζί τους φωτογραφικές μηχανές, εκτός φυσικά από τα κινητά, για να απαθανατίσουν μοναδικές στιγμές και αξιοθέατα. Ωστόσο, μια γυναίκα προειδοποιεί το κοινό που έχει φωτογραφικές μηχανές με φιλμ μετά την απώλεια πολύτιμου υλικού, το οποίο καταστράφηκε από το μηχάνημα ακτίνων Χ στον έλεγχο ασφαλείας αεροδρομίου, όπως υποστηρίζει η ίδια.

Η νεαρή Μαγκντάλα δημοσίευσε ένα βίντεο στο TikTok, στο οποίο περιγράφει την εμπειρία της, όταν πέρασε την κάμερά της από τον έλεγχο ασφαλείας αεροδρομίου και καταστράφηκαν οι 39 φωτογραφίες που είχε τραβήξει, σύμφωνα με την Daily Mail.

Στη λεζάντα της ανάρτησής της έγραψε: «Δημόσια ανακοίνωση: Οι ακτίνες Χ στα αεροδρόμια καταστρέφουν το φιλμ, ακόμα και στις μικρές μιας χρήσης φωτογραφικές μηχανές, και χάνεις τα πάντα (39 μοναδικές στιγμές που όμως δεν μπορείς να ξαναζήσεις)».

Σε σχόλιό της αποκάλυψε ότι οι χειραποσκευές της πέρασαν από το μηχάνημα ελέγχου τρεις φορές. Η ανάρτησή της συγκέντρωσε δεκάδες σχόλια, με άλλους χρήστες να μοιράζονται αντίστοιχες εμπειρίες ή συμβουλές. Ένας χρήστης του TikTok πρότεινε: «Μπορείς να τους ζητήσεις να το ελέγξουν χειροκίνητα! Το γνωρίζουν, και τις περισσότερες φορές το κάνουν».

Woman issues airport security warning after priceless item left 'destroyed' by X-ray scanner https://t.co/iwi3hYjDD7 — Daily Mail (@DailyMail) August 7, 2025

Ένα άλλο σχόλιο ανέφερε απογοητευμένα: «Οπότε δεν έχει καν νόημα να εμφανίσω τις φωτογραφίες από το τελευταίο μου ταξίδι;», συνοδευόμενο από emoji που κλαίει.

Η Μαγκντάλα απάντησε δίνοντας κάποια ελπίδα: «Αν πέρασε μόνο μία φορά, μπορεί να είναι όλα εντάξει. Όσο περισσότερες φορές, τόσο περισσότερη ζημιά. Ελπίζω να τις βρεις! Απλώς είναι ακριβό να τις ελέγξεις».

Σε άλλο της σχόλιο υπογράμμισε ότι οι σαρωτές των αποσκευών που παραδίδονται στο αεροπλάνο είναι ακόμα πιο ισχυροί και πιο επικίνδυνοι για το φιλμ. Συγκεκριμένα ανέφερε: «Στις αποσκευές που παραδίδονται ο σαρωτής είναι προφανώς ακόμα πιο δυνατός, οπότε καλύτερα να τους ζητήσετε να το ελέγξουν χειροκίνητα.»

Την ίδια ώρα, κάποιος άλλος προειδοποίησε για μια νέα απάτη που σχετίζεται με τις ετικέτες αποσκευών στα αεροδρόμια. Ένας υπάλληλος αεροδρομίου, ο οποίος ισχυρίζεται ότι είναι υπεύθυνος για χαμένες αποσκευές σε αμερικανική αεροπορική εταιρεία, έγραψε στο Reddit ότι επιβάτες πρέπει να πετάνε στα σκουπίδια τις ετικέτες αποσκευών στο σπίτι και όχι στο αεροδρόμιο.

Όπως υποστήριξε, επιτήδειοι χρησιμοποιούν ετικέτες που πετάχτηκαν σε αεροδρόμια για να κάνουν ψευδείς δηλώσεις αποζημίωσης, εκμεταλλευόμενοι τις πληροφορίες που περιέχουν.