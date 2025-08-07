Μία από τις πιο δημοφιλείς ιστοσελίδες μαγειρικής του Ηνωμένου Βασιλείου προκάλεσε θύελλα αντιδράσεων στην Ιταλία μετά από παραποίηση της παραδοσιακής ρωμαϊκής συνταγής για το κλασικό πιάτο ζυμαρικών, cacio e pepe, προκαλώντας ακόμα και διπλωματικές κινήσεις από τον βασικό εμπορικό σύνδεσμο των Ιταλών εστιατόρων.

Η επίμαχη συνταγή δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα Good Food, η οποία ανήκε παλαιότερα στο BBC και συνεχίζει να χρησιμοποιεί το domain bbcgoodfood.com. Η περιγραφή της παρουσίαζε το cacio e pepe, έναν γαστρονομικό θεσμό της ιταλικής πρωτεύουσας, ως μια «εύκολη επιλογή» που μπορεί να ετοιμαστεί γρήγορα για «ένα γρήγορο μεσημεριανό πιάτο» με «τέσσερα απλά υλικά – σπαγγέτι, πιπέρι, παρμεζάνα και βούτυρο».

Το γεγονός ότι παρουσιάζεται ως εύκολη συνταγή ήταν ήδη κάτι προβληματικό, όμως η προσθήκη παρμεζάνας και βουτύρου θεωρήθηκε αμάρτημα. Η παραδοσιακή συνταγή για cacio e pepe περιέχει τρία μόνο υλικά: ζυμαρικά (συνήθως tonnarelli, ένα είδος σπαγγέτι), τυρί πεκορίνο Ρομάνο και μαύρο πιπέρι.

Η αντίδραση ήταν τόσο έντονη, ώστε η Fiepet Confesercenti, ένωση που εκπροσωπεί εστιατόρια στην Ιταλία, δήλωσε ότι θα ζητήσει διόρθωση από την ιστοσελίδα «για να διαφυλάξει αυτό το εμβληματικό πιάτο». Επιπλέον, έθεσε το ζήτημα και στην πρεσβεία του Ηνωμένου Βασιλείου στη Ρώμη.

Η συνταγή φαίνεται να έχει δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα εδώ και περίπου τρεις μήνες. Αν και μερικοί αναγνώστες είχαν εντοπίσει το λάθος με το βούτυρο, μόνο τώρα φαίνεται να τράβηξε την προσοχή της Fiepet Confesercenti, η οποία εξέφρασε επίσης τη δυσαρέσκειά της για το συνοδευτικό βίντεο προετοιμασίας που δείχνει ένα κομμάτι βουτύρου να μπαίνει στο τηγάνι.

Ο Κλάουντιο Πίκα, πρόεδρος της ρωμαϊκής μονάδας της Fiepet Confesercenti, δήλωσε ότι ήταν «έκπληκτος» που είδε αυτή τη συνταγή σε μια τόσο δημοφιλή και αξιόπιστη ιστοσελίδα μαγειρικής. Επιστολές στάλθηκαν στην Immediate Media, ιδιοκτήτρια της ιστοσελίδας, καθώς και στον Βρετανό πρέσβη στη Ρώμη, σερ Έντουαρντ Λιούελιν.

«Αυτό το εμβληματικό πιάτο, παραδοσιακό της Ρώμης και της περιοχής του Λάτσιο, αποτελεί βασικό στοιχείο της ιταλικής κουζίνας εδώ και χρόνια, σε σημείο που αναπαράγεται ακόμα και εκτός Ιταλίας», πρόσθεσε. «Με λύπη διαψεύδουμε το ιστορικό και έγκυρο βρετανικό μέσο, αλλά η αυθεντική συνταγή για το cacio e pepe δεν περιλαμβάνει παρμεζάνα και βούτυρο. Δεν υπάρχουν τέσσερα υλικά, αλλά τρία: ζυμαρικά, πιπέρι και πεκορίνο», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο Πίκα παραδέχτηκε ότι κάποιοι σεφ μπορεί να πειραματίζονται με τη συνταγή, όμως ο βασικός προβληματισμός είναι ότι η ιστοσελίδα παραπλανά τους αναγνώστες παρουσιάζοντας την παραλλαγή ως την αυθεντική εκδοχή.

Ο Guardian ζήτησε σχόλιο από την Immediate Media.

Τα ιταλικά μέσα ενημέρωσης αξιοποίησαν εκτενώς την υπόθεση. Η ρωμαϊκή εφημερίδα Il Messaggero έγραψε: «Παραφράζοντας τον διάσημο βρετανικό ύμνο “God save the King”, οι Ρωμαίοι εστιάτορες λένε τώρα: “God save the cacio e pepe“».

Η συνταγή του The Guardian για το ίδιο πιάτο το 2021, από τη γαστρονομική αρθρογράφο Φελίσιτι Κλόουκ, περιλάμβανε μόνο ζυμαρικά, πιπέρι και πεκορίνο.

Δεν είναι η πρώτη φορά που τα ξένα μέσα εμπλέκονται σε διαμάχη για ιταλική συνταγή. Το 2021, οι New York Times δημοσίευσαν παραλλαγμένη συνταγή για άλλο ένα κλασικό ρωμαϊκό πιάτο, την καρμπονάρα, η οποία περιείχε ντομάτες. Αν και η περιγραφή της συνταγής, με τίτλο «καπνιστή ντοματο-καρμπονάρα» και δημιουργό την Κέι Τσουν, προειδοποιούσε ότι δεν ήταν η αυθεντική, η Coldiretti, ένωση Ιταλών αγροτών, αντέδρασε έντονα, χαρακτηρίζοντας την παραλλαγή ως «την κορυφή του παγόβουνου στην παραποίηση των παραδοσιακών ιταλικών συνταγών». Δεδομένου ότι η συνταγή της Τσουν δημοσιεύθηκε ξανά το 2023, φαίνεται ότι η εφημερίδα δεν επηρεάστηκε από την κατακραυγή.

Οι Ιταλοί συχνά χλευάζουν ξένες παραλλαγές ιταλικών συνταγών, όπως η πίτσα με ανανά ή τα ζυμαρικά με κοτόπουλο.

Οι New York Times είχαν προκαλέσει αντίστοιχα αγανάκτηση στο Ηνωμένο Βασίλειο το 2018, όταν δημοσίευσαν συνταγή στην οποία περιέγραφαν το Yorkshire pudding, βασικό στοιχείο του παραδοσιακού βρετανικού ψητού, ως «ένα μεγάλο, αφράτο pancake» κατάλληλο για «πρωινό, brunch, μεσημεριανό ή επιδόρπιο οποιαδήποτε εποχή του χρόνου».