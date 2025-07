Ο πολυτελής ουρανοξύστης της Park Avenue στο Μανχάταν, που μετατράπηκε τη Δευτέρα σε «πύργο του τρόμου», διέθετε «δωμάτια πανικού», αστυνομικούς εκτός υπηρεσίας και αυστηρά μέτρα ασφαλείας, αλλά τίποτα από αυτά δεν στάθηκε αρκετό για να εμποδίσει έναν ένοπλο εισβολέα να σκορπίσει τον θάνατο.

Όπως αναφέρει δημοσίευμα της New York Post, oι εργαζόμενοι σε άλλα κτίρια γραφείων στο Midtown άρχισαν να αναρωτιούνται για το πόσο ασφαλείς είναι στην εργασία τους, ενώ οι ιδιοκτήτες ακινήτων σκέφτονται πλέον σοβαρά την ενίσχυση των μέτρων ασφαλείας, καθώς την Τρίτη αποκαλύφθηκαν νέες λεπτομέρειες για το κτίριο των 345 Park Avenue.

