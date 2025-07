Την ταχύτητα με την οποία ποταμός υπερχείλισε μέσα σε 45 λεπτά και «έπνιξε» μια τεράστια έκταση στο Τέξας, δείχνει timelapse βίντεο.

Το βίντεο είναι από τις 4 Ιουλίου και δείχνει πώς μέσα σε λίγη ώρα φούσκωσαν τα νερά του ποταμού στο Κίνγκσλαντ, η στάθμη του οποίου ανέβηκε κατά οκτώ μέτρα, παγιδεύοντας οχήματα και κόσμο.

Στο τέλος, μόνο δύο κορυφές δέντρων έχουν μείνει ορατές, καθώς τα νερά κατακλύζουν την περιοχή.

Τουλάχιστον 89 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους από τις πλημμύρες στο Τέξας.

Από αυτούς 48 είναι ενήλικες και 27 παιδιά.

Συγκλονίζει βίντεο που έδωσε στη δημοσιότητα το Γαλλικό Πρακτορείο AFP, στο οποίο φαίνεται ένας πατέρας να ψάχνει απεγνωσμένα για την 8χρονη κόρη του στα συντρίμμια που άφησαν πίσω τους οι πλημμύρες. Το παιδί είναι ένα από τα 27 κορίτσια που βρίσκονταν σε κατασκήνωση και αγνοούνται.

🇺🇸 VIDEO: Father's desperate search for daughter missing from camp after deadly Texas flood



At the flood-ravaged site of Camp Mystic, on the Guadalupe River in Texas, Michael sifts through the debris in search of his eight-year-old daughter, who is among the 27 girls yet to be… pic.twitter.com/4BBWQarx61