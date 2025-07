Οι 800 επιβάτες ενός τρένου Eurostar με προορισμό το Λονδίνο, που είχαν καθηλωθεί από το πρωί της Κυριακής στο Πα-ντε-Καλαί εξαιτίας τεχνικού προβλήματος, συνέχισαν το ταξίδι τους έπειτα από εννέα ώρες.

Το τρένο που προερχόταν από τις Βρυξέλλες, «συνάντησε προβλήματα ηλεκτρικής τροφοδοσίας» περί τις 10.00 το πρωί ανάμεσα στην Λιλ και το Καλαί, εξήγησε εκπρόσωπος της Eurostar, και ακινητοποιήθηκε.

#ES9117: Thanks for your patience. We're sending a replacement train to take you to London, which should arrive around 13:30. You’ll need to leave the train. For your own safety, please remain seated for now and wait for instructions from our onboard team.