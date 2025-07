Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, υπέγραψε χθες Παρασκευή, σε εκδήλωση στον Λευκό Οίκο για τον εορτασμό της «Ημέρας Ανεξαρτησίας», ένα σημαντικό νομοσχέδιο που προβλέπει φοροαπαλλαγές και περικοπές δαπανών. Κατά τη διάρκεια της τελετής, πάνω από τον Λευκό Οίκο πετούσαν αεροσκάφη της αμερικανικής Πολεμικής Αεροπορίας, μεταξύ των οποίων και στρατηγικά βομβαρδιστικά B-2, τα οποία είχαν λάβει μέρος σε επιδρομές κατά του Ιράν.

Υποστηρίζοντας ότι αρχίζει «ο χρυσός αιώνας της Αμερικής», ο πρόεδρος Τραμπ έκανε λόγο για το σπουδαιότερο επίτευγμά του από την αρχή της δεύτερης θητείας του στον Λευκό Οίκο. «Δεν έχω ξαναδεί ανθρώπους τόσο χαρούμενους στη χώρα μας εξαιτίας αυτού (του νομοχεδίου), επειδή μεριμνά για τόσες πολλές διαφορετικές κοινωνικές ομάδες: στρατιωτικούς, πολίτες όλων των τάξεων, θέσεις εργασίας κάθε είδους», είπε ο Τραμπ στην εκδήλωση, ευχαριστώντας τους ηγέτες των Ρεπουμπλικάνων στο Κογκρέσο – τον Μάικ Τζόνσον, πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων και τον Τζον Θουν, ηγέτη της πλειοψηφίας στη Γερουσία – για την έγκριση του νομοσχεδίου στα δύο νομοθετικά σώματα.

«Ορίστε λοιπόν η μεγαλύτερη μείωση φόρων, η μεγαλύτερη περικοπή δαπανών, η μεγαλύτερη επένδυση στην ασφάλεια των συνόρων στην αμερικανική ιστορία», τόνισε ο πρόεδρος των ΗΠΑ.

