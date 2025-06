Δεκάδες φωτιές έχουν ξεσπάσει τις τελευταίες δύο ημέρες, στην Τουρκία με τις αρχές να αναφέρουν ότι αρκετές έχουν τεθεί υπό έλεγχο, ενώ μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 17 άτομα για εμπλοκή σε δασικές πυρκαγιές.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ συνολικά 93 πυρκαγιές ξέσπασαν στο Αϊδίνιο τις τελευταίες 48 ώρες, με ομάδες της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας του Μητροπολιτικού Δήμου Αϊδινίου να δίνουν μάχη με τον χρόνο και τις σειρήνες να ακούγονται κάθε 15 λεπτά.

🚨🔥 In Turkey, the forest fire in İzmir’s Menderes and Seferihisar districts has spread to residential areas.



Footage shows residents attempting to extinguish the flames using bottles of water 💔pic.twitter.com/Tpeo0IhFnY