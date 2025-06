Το Ιράν προετοιμάζει σκληρή αντίδραση στην επίθεση του Ισραήλ κατά του πυρηνικού του προγράμματος, όπως αποκάλυψε ιρανική πηγή των υπηρεσιών ασφαλείας στο Reuters.

«Η απάντηση στην ισραηλινή επίθεση θα είναι σκληρή και αποφασιστική», σημείωσε ο αξιωματούχος αυτός και, όταν ρωτήθηκε αν η απάντηση θα είναι άμεση, απάντησε ότι οι λεπτομέρειες για τα αντίποινα του Ιράν «βρίσκονται υπό συζήτηση στο ύψιστο επίπεδο».

Το Ισραήλ και οι Ηνωμένες Πολιτείες θα πληρώσουν «βαρύ τίμημα» μετά τα πλήγματα κατά ιρανικών πυρηνικών και στρατιωτικών στόχων, δηλώνει στην κρατική τηλεόραση ο εκπρόσωπος των ιρανικών ενόπλων δυνάμεων ταξίαρχος Αμπολφαζλ Σεκαρτσί.

Η βιομηχανική εγκατάσταση εμπλουτισμού ουρανίου στη Νατάνζ, στην επαρχία Ισφαχάν του κεντρικού Ιράν, βομβαρδίστηκε επανειλημμένα από την ισραηλινή πολεμική αεροπορία, μεταδίδει η ιρανική κρατική τηλεόραση.

BREAKING 🇮🇷 : Explosion hits Iran’s Natanz nuclear facility, thick black smoke rising



The key nuclear site, previously targeted, rocked by another major blast. Situation developing. pic.twitter.com/z9fXyCStrw