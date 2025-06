Μετά τη συντριβή πτήσης της Air India με προορισμό το Λονδίνο, πέντε λεπτά μετά την απογείωσή της από το Διεθνές Αεροδρόμιο του Αχμενταμπάντ το μεσημέρι της Πέμπτης, πολλοί παγκόσμιοι ηγέτες και εκπρόσωποι χωρών, μεταξύ των οποίων και πρόεδρος της Ρωσίας, Βλαντίμιρ Πούτιν, εξέφρασαν τον αποτροπιασμό και τη θλίψη τους για το τραγικό συμβάν που κόστισε τη ζωή σε πολλούς ανθρώπους.

Τουλάχιστον 230 επιβάτες και 12 μέλη πληρώματος επέβαιναν στο αεροσκάφος τη στιγμή της συντριβής.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το India Today, ο Ρώσος πρόεδρος απέστειλε συλλυπητήριο μήνυμα προς την πρόεδρο Ντροουπάντι Μούρμου και τον Πρωθυπουργό Ναρέντρα Μόντι, χαρακτηρίζοντας το περιστατικό «τραγικό».

«Παρακαλώ δεχθείτε τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια για τις τραγικές συνέπειες της συντριβής του αεροσκάφους στο αεροδρόμιο του Αχμενταμπάντ», αναφέρεται σε επίσημη ανακοίνωση.

Επιπρόσθετα εξέφρασε τη συμπαράσταση και τη στήριξή του στις οικογένειες και τους φίλους των θυμάτων, καθώς και ευχές για ταχεία ανάρρωση σε όσους τραυματίστηκαν στο δυστύχημα.

Ο Πρέσβης της Ρωσίας στην Ινδία, Ντένις Αλίποφ, εξέφρασε επίσης τη συμπαράστασή του προς τους πληγέντες και την ινδική κυβέρνηση.

«Τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στις οικογένειες και τους οικείους των θυμάτων, καθώς και σε όλο τον ινδικό λαό και την Κυβέρνηση της Ινδίας για αυτή τη μεγάλη τραγική καταστροφή», ανέφερε ο Αλίποφ σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ (πρώην Twitter).

Heartbreaking news is coming from Ahmedabad.😢 My heartfelt sympathy to the families and near ones of the victims and to all Indian people and the Government of India over this tragic major catastrophe! 🙏🏻