Τη θλίψη του για τη συντριβή του αεροσκάφους της Air India στο αεροδρόμιο της δυτικής πόλης της Ινδίας, Αχμενταμπάντ εξέφρασε σήμερα ο πρωθυπουργός της χώρας, Ναρέντρα Μόντι σε ανάρτησή του στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης X.

«Η τραγωδία στο Αχμενταμπάντ μας έχει συγκλονίσει και μας έχει γεμίσει θλίψη. Είναι κάτι που ραγίζει την καρδιά και δεν υπάρχουν λόγια. Σε αυτή τη δύσκολη ώρα, οι σκέψεις μου είναι με όλους όσους επλήγησαν. Είμαι σε επικοινωνία με υπουργούς και αρμόδιες αρχές που εργάζονται για να προσφέρουν βοήθεια στους πληγέντες», δήλωσε ο Ινδός πρωθυπουργός.

The tragedy in Ahmedabad has stunned and saddened us. It is heartbreaking beyond words. In this sad hour, my thoughts are with everyone affected by it. Have been in touch with Ministers and authorities who are working to assist those affected.