Η Ουκρανία φέρεται να επιχείρησε να πλήξει το προεδρικό ελικόπτερο του Βλαντίμιρ Πούτιν με στρατιωτικά drones κατά τη διάρκεια σπάνιας επίσκεψής του κοντά στη ζώνη πολεμικών συγκρούσεων, σύμφωνα με δηλώσεις Ρώσου ανώτατου αξιωματικού.

Ο υποστράτηγος της ρωσικής αεροπορίας, Γιούρι Ντάσκιν, υποστήριξε ότι την ώρα που ο Ρώσος πρόεδρος βρισκόταν στην περιφέρεια Κουρσκ, κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία, σημειώθηκε «πρωτοφανής» επίθεση από ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη, σύμφωνα με βρετανικά Μέσα.

